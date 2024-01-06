أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء، عن تعيينات جديدة تعكس التزاماً جديداً بتمثيل وتمكين الشباب في الحكومة.



تمثل هذه التعيينات خطوة هامة نحو رفع مكانة الشباب وإشراكهم الفعّال في صناعة قرارات الدولة.

ضمت التشكيلة الجديدة أسماء نسائية من الفئة الشابة التي قدمت ترشيحها، بعد إعلان الشيخ محمد بن راشد قبل فترة طلبه من الشباب التقدم بترشيحاتهم، فتحت الحكومة الباب لتعيين وزراء شباب من الجنسين.

إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات ..



أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات ..



نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 24, 2023

و أعلن اليوم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أسماء التشكيلة الجديدة التي تم تعيينها وهم:

تعيين سلطان النيادي وزيرًا للدولة للشباب في دولة الإمارات، وهو رائد فضاء، حاصل على الدكتوراة، وقد خدم بلاده في السلك العسكري وفي قطاع الفضاء، كما خدم البشرية في المجال العلمي، وهو أول عربي يمشي في الفضاء وأول عربي يقضي أطول مهمة فضائية عربية لمدة ٦ أشهر.

يعد من أقرب الشباب لقضايا الشباب، وأكثرهم حرصًا على خدمتهم والارتقاء بهم، وفقًا لـ “الشيخ محمد بن راشد”.

كما تم تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضوة في مجلس الوزراء، وهي من الكوادر الاتحادية المميزة، وقد تم متابعتها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية.

لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة، وترسيخ الأمن الغذائي الداخلي، وخدمة مواطنينا الذين يعملون في قطاعات الزراعة والصيد والغذاء، وتعزيز نموهم، كما ذكر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه.

و تعيين مريم حارب المهيري رئيسةً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وذلك عقب انتهاء فترتها في وزارة البيئة.

قدّمت مريم حارب إسهامات مهمة لصالح دولة الإمارات في مجالات البيئة والأمن الغذائي، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

والتي حظيت بإشادة من الأشخاص الذين تعاملوا معها سواء داخل الدولة أو خارجها، كما قادت بكفاءة وقوة ملف الإمارات في COP28 وأظهرت مهارات عالية في هذا السياق.

أيضاً تم تعيين محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير دولة لشئون الدفاع وعضواً في مجلس الوزراء، والذي عمل سابقاً وكيلاً لديوان ولي عهد أبوظبي ومستشاراً في ديوان الرئاسة.

تم تعيين مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وهو مسؤول عن هذا القطاع في الحكومة الاتحادية.

قاد مكتوم وزارة المالية بكفاءة بالإضافة إلى العمل على مجموعة من الملفات الاقتصادية والتجارية على المستوى المحلي والاتحادي.



تحمل هذه الخطوة الحكومية رسالة قوية عن التفاعل الإيجابي والاهتمام البالغ بالأجيال الصاعدة، حيث تم اختيار شباب متميزين لتولي مناصب قيادية في الحكومة.



إن هذا الإعلان يشكل رؤية جديدة للتعامل مع قضايا وآمال الشباب، ما يبرز الرغبة الحقيقية في الاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم لتحقيق التنمية المستدامة.



باختيار مجموعة من الشباب المميزين، أعطى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة واضحة عن الثقة الكبيرة في إمكاناتهم وقدراتهم على تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات الحكومية.



يبرز هذا الإعلان الحكومي الرؤية الطموحة لدعم الشباب وإشراكهم في بناء مستقبل مشرق ومزدهر للإمارات.



ونعلن عن تعيين الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة وعضواً في مجلس الوزراء .. آمنة من الكوادر الاتحادية المميزة ونتابعها منذ عدة سنوات حيث قادت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الاتحادية .. لديها مهمة كبيرة في ملف البيئة وتطوير قطاع الزراعة.. وترسيخ… pic.twitter.com/SdlbPk6EaA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 6, 2024