بعد تعويم الجنيه المصري.. الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تقفز 366% في 25 يوما

قفز حجم الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، بنسبة 366% في 25 يوما خلال شهر مارس الماضي، وهو الشهر الذي تم فيه تعويم الجنيه المصري.

وارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية، في أدوات الدين المصرية، بعد تعويم الجنيه المصري، إلى 1.542 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 421.337 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

نتائج قرار تعويم الجنيه المصري

وارتفع متوسط سعر الدولار في مصر، الأربعاء، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، بنسبة 53.85%، مقارنة بسعر صرف الدولار في 6 مارس الماضي، بعد قرار البنك المركزي المصري، بترك تحديد سعر الصرف الجنيه، وفقاً لآليات السوق، بعد تثبيته سعر الصرف لمدة 14 شهرا، بالتزامن مع قرار رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة.

وأعقب قرار “تعويم” الجنيه، إعلان الحكومة المصرية، في نفس اليوم، توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لزيادة حجم الحزمة التمويلية إلى 8 مليارات دولار.

عائد السندات المحلية بعد قرار “التعويم”

وأصبحت مصر، بعد قرار “التعويم”، تقدم متوسط عائد يصل لنحو 30% على سنداتها بالعملة المحلية، لتحل في المرتبة الثالثة من ناحية العائد بين 32 اقتصادا ناميا تتابعه “بلومبرج”.

وحسب تصريحات لمسئولين مصريين، لصحف محلية، عادت عدة بنوك أجنبية كبرى، للاستثمار بقوة في أدوات الدين المصرية بعد قرار “التعويم”، ومن أبرزها “مورغان ستانلي”، وغولدمان ساكس”، و”سيتي بنك”.