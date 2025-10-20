تعرف على صافرات الإنذار التي ستسمع في السعودية يوم 3 نوفمبر

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، يوم الإثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تنفيذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة في محافظات الدرعية والخرج والدلم بمنطقة الرياض ومحافظات منطقة تبوك الستة ومحافظتي جدة وثول بمنطقة مكة المكرمة لتعزيز الوعي المجتمعي واستجابة السكان للتنبيهات الرسمية للتعامل مع الحالات الطارئة.

صافرات الإنذار الثابتة

نشرت قناة “الإخبارية” السعودية تغريدات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، تظهر فيها صافرات الإنذار التي ستسمع يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في 11 محافظة ضمن ثلاث مناطق هي الرياض وتبوك ومكة المكرمة.

يوم الاثنين 3 نوفمبر..



الدفاع المدني ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة في محافظات مناطق الرياض وتبوك ومكة المكرمة #الإخبارية pic.twitter.com/meXBDNTgKC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2025

نغمات الإنذار المبكر لصافرات الإنذار الثابتة ودلولاتها

الأولى: قرب الخطر: نغمة ثابتة متقطعة (60 ثانية)

الثانية: وقوع الخطر: نغمة مموّجة (60 ثانية)

الثالثة: زوال الخطر: نغمة مستمرة (60 ثانية)

وستصل رسائل آلية من الدفاع المدني السعودي فوراً لجميع الأجهزة في المنطقة المتأثرة.

الدفاع المدني ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة في مناطق الرياض وتبوك ومكة المكرمة يوم الاثنين 3 نوفمبر..



تعرف على صافرات الإنذار الثابتة #الإخبارية pic.twitter.com/5H6Du1UxPs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2025

الهدف من صافرات الإنذار

تهدف التجربة إلى التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ، وذلك ببث الرسائل التحذيرية عبر نغمة السلوك الجديد عند الساعة (1:00) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ونغمة الإنذار الوطني عند (1:10) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة (1:15) مساءً بتوقيت مكة المكرمة صافرات الإنذار الثابتة بالمناطق المحددة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: لدينا تجارب لإطلاق صافرات الإنذار وستنفذ 3 نوفمبر والأمر لا يستدعي القلق#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/vGExD4otH0 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2025

وتشمل التجربة تنفيذ اختبارات في جميع مناطق السعودية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ عبر خدمة البث الخلوي من خلال إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة صوتية مميزة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تجربة صافرات الإنذار في المناطق المختارة.