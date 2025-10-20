تعرف على صافرات الإنذار التي ستسمع في السعودية يوم 3 نوفمبر

تعتزم المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، يوم الإثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تنفيذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة في محافظات الدرعية والخرج والدلم بمنطقة الرياض ومحافظات منطقة تبوك الستة ومحافظتي جدة وثول بمنطقة مكة المكرمة لتعزيز الوعي المجتمعي واستجابة السكان للتنبيهات الرسمية للتعامل مع الحالات الطارئة.
صافرات الإنذار الثابتة
نشرت قناة “الإخبارية” السعودية تغريدات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، تظهر فيها صافرات الإنذار التي ستسمع يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في 11 محافظة ضمن ثلاث مناطق هي الرياض وتبوك ومكة المكرمة.
نغمات الإنذار المبكر لصافرات الإنذار الثابتة ودلولاتها
الأولى: قرب الخطر: نغمة ثابتة متقطعة (60 ثانية)
الثانية: وقوع الخطر: نغمة مموّجة (60 ثانية)
الثالثة: زوال الخطر: نغمة مستمرة (60 ثانية)
وستصل رسائل آلية من الدفاع المدني السعودي فوراً لجميع الأجهزة في المنطقة المتأثرة.
الهدف من صافرات الإنذار
تهدف التجربة إلى التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ، وذلك ببث الرسائل التحذيرية عبر نغمة السلوك الجديد عند الساعة (1:00) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ونغمة الإنذار الوطني عند (1:10) مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة (1:15) مساءً بتوقيت مكة المكرمة صافرات الإنذار الثابتة بالمناطق المحددة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وتشمل التجربة تنفيذ اختبارات في جميع مناطق السعودية على المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ عبر خدمة البث الخلوي من خلال إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتنقلة مصحوبة بنغمة صوتية مميزة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ تجربة صافرات الإنذار في المناطق المختارة.