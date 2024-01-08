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تعديل وزاري في قطر

أمر أميري رقم (1) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

فريق التحرير by فريق التحرير
قطر

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم أمر أميري رقم (1) لسنة 2024 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن يعين كل من:

1- الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبيئة والتغير المناخي.

2- الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرا للرياضة والشباب.

3- السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرا للعدل، ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.

4- السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرا للبلدية.

5- السيد سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، عضوا بمجلس الوزراء.

وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

قطر
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