رغم العقوبات الأمريكية.. الصين تقترب من تصنيع الرقائق الأكثر تقدماً

تحدت الصين العقوبات الأمريكية المفروضة عليها لإبطاء تقدمها في قطاع التكنولوجيا، ونجحت في تصنيع العديد من الشرائح التي ستحدث طفرة في القطاع التكنولوجي خلال الفترة المقبلة.

وخلال الشهور القليلة الماضية، تمكنت شركة SMIC، التي تعتبر بمثابة أكبر شركة مصنعة للرقائق في الصين، من تصنيع شرائح متقدمة.

وكان أحدث ما كشفت عنه شركة “SMIC”، الشريحة التي تم استخدامها في هاتف Mate 60التابع لشركة هواوي الصينية الواقعة تحت وطأة العقوبات الأمريكية.

وزودت هواوي هاتفها الذكي باتصال 5G، وشريحة 7 نانومتر، التي تعتبر تقنية متقدمة للغاية في عالم أشباه الموصلات، رغم أنها ليست أحدث التقنيات.

المفاجأة التي أوردتها صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية، أن شركة SMIC الصينية لم تكتف بتصنيع الشرائح 7 نانومتر فقط، ولكنها قامت بالفعل خلال الفترة الماضية، بتدشين خطوط إنتاج تستهدف تصنيع شرائح 5 نانومتر لصالح شركة هواوي.

العقوبات الأمريكية

ويعنى تصنيع هذه الرقائق المزيد من التفوق لشركة SMIC الصينية، في صناعة أشباه الموصلات عالميا، فبحسب شبكة “CNBC، فإن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على بكين، كانت تستهدف شلا أو على الأقل إبطاء التقدم الصيني في قطاع تصنيع الرقائق.

وتسببت العقوبات الأمريكية على شركة SMIC الصينية منذ عام 2020، وشددتها في أكتوبر 2023، في عزل الشركة عن التعامل مع التكنولوجيا الأجنبية التي تمكنها من صنع رقائق أكثر تقدماً.

واستهدفت الإدارة الأمريكية من هذه العقوبات فرض قيود لمنع بيع الرقائق وتقنيات أشباه الموصلات لصالح الشركات الصينية.



كما ضغطت على عدة دول أخرى لتبني فرض قيود مماثلة على التعامل مع الشركات الصينية، ومن بين هذه الدول هولندا التي تعتبر موطن شركة لشركة ASML التي تعد من بين الشركات المتخصصة في تصنيع الرقائق المتقدمة بتكلفة معقولة.

كيف فعلت شركة SMIC ذلك؟

نقلت شبكة CNBC الأمريكية عن أحد الخبراء قوله، عندما تم إطلاق هاتف Huawei Mate 60 مزوداً بشريحة 7 نانومتر، أثار ذلك الكثير من الدهشة، لكنه أوضح أن شركة SMIC استخدمت تقنيات قديمة لتصنيع شرائح أكثر تقدماً.

ووفقا صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية فإن الشركة الصينية SMIC تستهدف استخدام مخزونها من تقنيات وأدوات أشباه الموصلات الأمريكية والهولندية لتصنيع رقائق 5 نانومتر، وهو تقدم أعلى من الرقائق 7 نانومتر، التي صنعتها بالفعل.

وقالت “فايننشال تايمز”، إنSMIC فرضت رسوما إضافية بنسبة تتراوح بين 40 – 50% على المنتجات من عمليات إنتاج 5 نانومتر و7 نانومتر مقارنة بشركة TSMC في نفس العقد.

أكبر شركة مصنعة لـ الرقائق

تعد شركة TSMC، أو شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، أكبر شركة مصنعة للرقائق التعاقدية وأكثرها تقدماً في العالم. تقوم شركة TSMC بتصنيع أشباه الموصلات لشركات مثل “أبل” و”Nvidia”