تشكيل حكومة جديدة في الكويت تتضمن 13 وزيرا



أعلنت دولة الكويت يوم الأربعاء تشكيل حكومة جديدة تتألف من 13 وزيرًا، برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وذلك بناءً على مرسوم أميري.

جاء هذا الإعلان بعد أسبوعين من تكليف أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتشكيل أول حكومة في عهده.



ووفقًا للوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، صدر المرسوم الأميري اليوم الأربعاء، بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح وتضم 13 وزيرًا. تم تعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء في 4 يناير الجاري، وتم تكليفه بتشكيل حكومة تضم وزراء بمختلف القطاعات.



من بين التعيينات البارزة، تم تعيين فهد الصباح وزيرًا للدفاع والداخلية بالوكالة، وعماد العتيقي وزيرًا للنفط، وكل منهما نائب لرئيس مجلس الوزراء. وفي خطوة غير مسبوقة، تم تعيين عبد الله علي عبد الله وزيرًا للخارجية، وهو أول شخص يتولى هذا المنصب من خارج عائلة الصباح منذ استقلال الكويت عام 1961.



وجاء في بيان رئيس مجلس الوزراء أن “المرحلة الجديدة تمتلئ بالتحديات والتطلعات”، معبرًا عن عزم الحكومة الجديدة على التصدي لتلك التحديات وتحقيق الأهداف المرسومة لرفعة الكويت وازدهارها.



يُشار إلى أن هذا التشكيل هو الأول في عهد أمير البلاد الجديد، الذي تولى المنصب في ديسمبر الماضي إثر وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.



الشيخ محمد صباح السالم الصباح وُلد عام 1955 وحاز على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد الأمريكية، وشغل مناصب مهمة في الميدان الأكاديمي والسياسي، بما في ذلك سفارة الكويت لدى الولايات المتحدة ووزارة الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء.





تضمنت الحكومة الجديدة 13 وزيرًا، حيث تم تعيين فهد الصباح وزيرًا للدفاع والداخلية بالوكالة، وعماد العتيقي وزيرًا للنفط، وتولى عبد الله علي عبد الله منصب وزير الخارجية، في تطور يعد الأول من نوعه منذ استقلال الكويت.



وفي توزيع الحقائب الوزارية، تم تعيين عبد الرحمن المطيري وزيرًا للإعلام والثقافة، وأحمد العوضي وزيرًا للصحة، وفراس المالك الصباح وزيرًا للشؤون الاجتماعية، وأنور المضف وزيرًا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسالم الحجرف وزيرًا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان.



من جهة أخرى، تم تعيين داود معرفي وزيرًا دولة لشؤون مجلس الأمة والشباب والاتصالات، وعادل العدواني وزيرًا للتربية ووزيرًا للتعليم العالي، وعبد الله الجوعان وزيرًا للتجارة والصناعة، وفيصل الغريب وزيرًا للعدل ووزيرًا للأوقاف، ونورة المشعان وزيرًا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية.



