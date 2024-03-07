ماذا يحدث في مصنع تسلا للسيارات الكهربائية بألمانيا؟

تعرضت شبكة الكهرباء الألمانية، لهجوم من مجموعة إرهابية بيئية يسارية متطرفة، بحسب وسائل إعلام ألمانية، الثلاثاء الماضي، واستهدف الهجوم شل مصنع جيجا فاكتوري التابع لشركة “تسلا” بالقرب من برلين.

وذكرت بلومبرغ، أن الهجوم أدى إلى تعليق إنتاج المركبات متعددة الاستخدامات من طراز Y في مصنع Gigafactory في جروينهايد بألمانيا لليوم الثاني.

مصنع تسلا في ألمانيا ينتج طراز Y

وينتج المصنع ما متوسطه 6000 سيارة طراز Y أسبوعيا، مما قد يؤدي إلى انخفاض توقعات تسليم المركبات للربع الحالي.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية الشهيرة، فإن انقطاع التيار الكهربائي عن مصنع “تسلا” قد يستمر لمدة 10 أيام.

في مذكرة للعملاء هذا الصباح، سلط بن كالو، المحلل في شركة Baird Equity Research، الضوء على الحاجة إلى تعديل تسليمات السيارات الخاصة بشركة صناعة السيارات بشكل أقل خلال هذا الربع.

وتوقع أن تقوم “Tesla” بتسليم حوالي 421.1 ألف سيارة في الربع الأول، أي أقل بنحو 67900 سيارة من المتوقع.

تحديات تواجه تسلا في الصين وخسائر الأسهم

كما كانت المشاكل المعقدة التي تواجهها شركة “Tesla”، هي العناوين الرئيسية من الصين، حيث سجل مصنع جيجا فاكتوري، في شنغهاي مؤخرا تباطؤا في شحنات السيارات.

وخسرت أسهم “Tesla” في نيويورك ما يقرب من 70 مليار دولار، أو حوالي 11% من القيمة السوقية، حتى الآن هذا الشهر.

كما أدى تراجع شركة “تسلا” إلى تقليص ثروة إيلون ماسك، مما أدى إلى إزاحته من لقب أغنى شخص في العالم لمصلحة الملياردير جيف بيزوس.