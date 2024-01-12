تسلا توقف مصنعها في ألمانيا

في بداية تعاملات وول ستريت اليوم الجمعة، تراجع سهم الشركة، على خلفية قيام الشركة بخفض أسعار سياراتها في الصين واعتزامها تعليق الإنتاج في مصنعها بألمانيا بسبب فجوات سلاسل التوريد جراء الاضطرابات الجارية في البحر الأحمر.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، فقد تراجع سهم تسلا بنسبة 2.3%، لتتراجع بذلك قيمته للمرة الـ11 خلال 12 جلسة تداول. وبلغ سعر السهم 227.22 دولار.

وقالت شركة تسلا في بيان: أن “نقص المكونات، دفعنا إلى تعليق إنتاج السيارات في مصنع جيجافاكتوري برلين-براندنبورج بدءا من 29 يناير إلى 11 فبراير من العام 2024”.

ومع تزايد هجمات الحوثيين في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر بزعم أن لها علاقة بإسرائيل، تجنبت العديد من شركات الشحن الكبرى هذا الطريق التجاري المهم، والذي يمر عبره سنويا حوالي 10% من إجمالي التجارة العالمية.

وقامت تلك الشركات بتجنب أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، وإعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، وهو الأمر الذي يستغرق حوالي أسبوعين إضافيين.

وأشارت تسلا في بيانها إلى أنه مع إعادة توجيه سفن الشحن لتجنب البحر الأحمر، فإن فترات النقل الأطول بشكل كبير تسببت في فجوات في سلسلة التوريد.

وتصنع “تسلا” السيارات الكهربائية في “جرونهيد” بالقرب من برلين منذ مارس 2022، ويعمل بالمصنع حوالي 11500 شخص، وتنتج منه أكثر من 250 ألف مركبة سنويا، مع توقعات بمضاعفة إنتاجها إلى مليون سيارة سنويا.

وفي عام 2023، بلغ إنتاج تسلا نحو 1.81 مليون سيارة على مستوى العالم، وقامت بشحن أكثر من نصف هذه الكمية من مصنع تسلا في مدينة شنغهاي الصينية، بحسب بلومبرغ.

تسلا تخفض أسعار السيارات المصنوعة في الصين

وفي سياق منفصل، خفضت الشركة أسعار الطرازين اللذين تنتجهما في الصين (موديل 3 وموديل واي)، لتفسح المجال أمام مزيد من التخفيض، في ظل تباطؤ نمو أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

يأتي القرار وسط توقعات أن يشهد سوق السيارات الكهربائية في الصين مزيدا من التباطؤ في 2024، للعام الثاني على التوالي، في ظل تأثر المستهلكين بضعف معدلات التعافي الاقتصادي في البلاد.

وتشير التوقعات أيضا إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في الصين بنسبة 25% هذا العام لتصل إلى 11 مليون سيارة، مقابل زيادة نسبتها 36% عام 2023 و96% عام 2022.