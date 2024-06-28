بدأت الأسواق المالية والمستثمرين عمليات تقييم لاحتمال مرجح لفوز دونالد ترامب بالرئاسة عقب المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى ضد جو بايدن يوم الخميس، فالمستثمرون “مشغولون بالفعل” بإعادة تقييم محافظهم لتتماشى مع السياسات الاقتصادية المتوقعة التي قد تنتهجها إدارة ترامب.

يأتي هذا التقييم من عدة جهات ويقول نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة دي فير، للاستشارات المالية وإدارة الأصول، بعد المناظرة التلفزيونية المباشرة، والتي أظهرت بعدها سوق التنبؤ عبر الإنترنت بريدكت لانتخابات 2024 انخفاض احتمالات بايدن إلى 39٪ من 45٪ في اليوم السابق، بينما ارتفعت احتمالات ترامب إلى 61٪ من 55٪.

ويقول جرين: “شهدت المناظرة ارتفاع الدولار في تداولات آسيا مما يشير إلى زيادة الثقة بين المستثمرين في استقرار وإمكانات نمو الاقتصاد الأمريكي تحت قيادة ترامب، مع توجه الدولار إلى تحقيق مكاسب أسبوعية سادسة على التوالي.

“في الوقت نفسه، ضعف الين قليلاً، ليتداول عند حوالي 161 مقابل الدولار، مما يعكس تحولًا في معنويات المستثمرين تجاه الدولار. “كما ارتفعت قيمة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث يُنظر إلى ترامب على نطاق واسع باعتباره أكثر تأييدًا للعملات المشفرة من بايدن.

“كما شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعًا في ساعات التداول الآسيوية المبكرة، مما يدل مرة أخرى على ثقة المستثمرين في إدارة ترامب المحتملة.

“يشير هذا الارتفاع إلى توقعات وول ستريت للسياسات الاقتصادية المواتية التي يمكن أن تحفز نمو السوق.”

وأشار تقرير رويترز أنه خلال المناظرة الرئاسية مع المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أتلانتا بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، 27 يونيو 2024، تبادل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب الاتهامات حول قضايا مثل الإجهاض ومعالجتهما للاقتصاد في مناظرتهما مساء الخميس، مما أعطى الناخبين نظرة نادرة على أكبر مرشحين سنًا على الإطلاق يسعيان إلى رئاسة الولايات المتحدة. جرت المناظرة التلفزيونية التي استمرت 90 دقيقة على شبكة سي إن إن في وقت أبكر بكثير من دورة الانتخابات من أي مناظرة رئاسية حديثة أخرى، قبل أكثر من أربعة أشهر من انتخابات الخامس من نوفمبر.

أربعة عوامل رئيسية تحرك المستثمرين

1- يتوقع المستثمرون أن تؤدي رئاسة ترامب إلى خفض الضرائب على الشركات. وهذا من شأنه أن يعزز ربحية الشركات، مما يؤدي إلى زيادة تقييمات الأسهم وعوائد أكبر للمستثمرين.

2- تميزت فترة ولاية ترامب السابقة بجهود تحريرية كبيرة، ومن المتوقع أن تستمر. وهذا من شأنه أن يقلل من تكاليف الامتثال للشركات، مما يسمح بمزيد من الابتكار والتوسع.

3- في حين أن العلاقات التجارية الأكثر صرامة مع الصين قد تؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل، يأمل العديد من المتداولين أن يؤدي ذلك إلى صناعات محلية أقوى واقتصاد أمريكي أكثر مرونة.

4- قد تدفع السياسات المالية المتوقعة عائدات السندات إلى الارتفاع، مما يوفر فرصًا جذابة لمستثمري الدخل الثابت”.

تعديلات استراتيجية الاستثمار

نظرًا للتقييم الحالي للسوق، يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة دي فير إن “المستثمرين مشغولون بالفعل” بالتفكير في استراتيجيات لوضع محافظهم الاستثمارية بشكل أكثر ملاءمة لرئاسة ترامب المحتملة.

“من المرجح أن يزيدوا من تعرضهم للأسهم الأمريكية مع التركيز على القطاعات التي من المرجح أن تستفيد من تحرير القيود وخفض الضرائب، مثل التكنولوجيا والطاقة والخدمات المالية”.

ويتابع: “مع إظهار الدولار للقوة، يمكن توقع تنويع تعرضهم للعملات لتشمل عملات ذات أداء أقوى مثل الدولار ويمكن أن توفر عملة البيتكوين تحوطًا ضد التقلبات المحتملة في الأسواق الأخرى.

“في أماكن أخرى، من المرجح أن يستعدوا لعوائد سندات أعلى من خلال تعديل مدة محفظة السندات والنظر في الأوراق المالية المحمية من التضخم”.

لا شك أن المناظرة الرئاسية الأولى أثرت على ديناميكيات السوق. ومع اقترابنا من الانتخابات، تظل مجموعة دي فير ملتزمة بتقديم التوجيه الاستراتيجي لمساعدة المستثمرين على التنقل في المشهد الاقتصادي المتطور.

“وكما أوضحت المناظرة الرئاسية بوضوح، فإن احتمالات رئاسة ترامب تولد حماسا كبيرا في الأسواق المالية، حيث ترى وول ستريت أن السياسات التي من المرجح أن يتم إقرارها في ظل إدارة ترامب قد تكون أكثر فائدة على نطاق واسع.”