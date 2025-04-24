ترامب يحذر من فرض ضريبة الأثرياء بـ 40%.. “تضر الاقتصاد “

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رفضه القاطع لفكرة فرض معدل ضريبي أعلى على الأفراد الأثرياء “ضريبة الأثرياء“، الذين تتجاوز دخولهم المليون دولار سنويا.

وأشار دونالد ترامب، إلى أن فرض “ضريبة الأثرياء“، قد تدفع الأغنياء لمغادرة البلاد، وتؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي، وفقا لوكالة بلومبرغ،

وأوضح الرئيس الأمريكي، من المكتب البيضاوي:” عندما رفعت دول أخرى الضرائب على الأثرياء، خسروا جزءا كبيرا من أصحاب الثروات الذين انتقلوا إلى دول أخرى”.

“ضريبة الأثرياء” تفجر خلاف داخل الحزب الجمهوري

تشهد صفوف الجمهوريين، انقساما حول مقترح إنشاء شريحة ضريبية جديدة بنسبة 40% على المليونيرات، حيث يرى البعض أنها قد تساهم في تمويل برامج جديدة، مثل إلغاء ضرائب الإكراميات، والعمل الإضافي.

بينما يتمسك قادة في الحزب، ومنهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بموقفهم التقليدي الرافض لزيادة الضرائب، مؤكدين أن الحزب “لا يدعم رفع الضرائب إطلاقا”.

ردود فعل داخلية وتحذيرات انتخابية

وسط تزايد الجدل، حذر رئيس مجلس النواب الأسبق، نيوت غينغريتش، من أن رفع الضرائب قد ينعكس سلبا على الحزب الجمهوري، في الانتخابات المقبلة، كاشفا عن تلقيه رسالة من ترامب بهذا الشأن.

عائدات ضخمة محتملة

تشير التقديرات إلى أن فرض “ضريبة الأثرياء”، بنسبة 40% على أصحاب الدخول العالية قد يضيف نحو 400 مليار دولار لخزينة الدولة خلال 10 سنوات، ما يمكن أن يساهم في رفع الإعفاءات الضريبية للأطفال بنحو 500 دولار سنويا.

مستقبل السياسة الضريبية بانتظار مناقشات الشهر المقبل

من المقرر أن يعود المشرعين إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة حزمة ضريبية جديدة يسعى الجمهوريون، لإقرارها قبل نهاية مايو المقبل، في ظل استمرار الانقسام حول كيفية تمويل السياسات الاقتصادية المقبلة.