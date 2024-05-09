فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار مصر

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر أبريل 2024 إلى 31.8%

معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بلغ 0.9% لشهر ابريل 2024، مقارنة بـ 1.0% لشهر مارس 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير
التضخم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري اليوم، الخميس 9 مايو 2024، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% لشهر أبريل 2024، مقابل 33.1% لشهر مارس 2024.

وذكر الجهاز أن تراجع معدل التضخم يرجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع، أبرزها:

  • الحبوب والخبز: (-3.7%)
  • اللحوم والدواجن: (-1.8%)
  • الزيوت والدهون: (-2.5%)
  • منتجات غذائية أخرى: (-5.7%)

في المقابل، ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 8.6%.

التضخم

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.9%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%.

وأوضحت البيانات الصادر عن الجهاز، أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بلغ 0.9% لشهر ابريل 2024، مقارنة بـ 1.0% لشهر مارس 2024.

وتراجع معدل التضخم الشهري لشهر ابريل 2024، مقارنة بشهر مارس 2024، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.9%.

وذكر الجهاز أن أبرز المؤثرات على انخفاض معدل التضخم الشهري لشهر ابريل 2024، مقارنة بشهر مارس 2024، هو انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.5%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7%.

في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري لشهر ابريل 2024، مقارنة بشهر مارس 2024، في كل من:

قسم المشروبات الكحولية والدخان: بنسبة 8.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 8.6%..

قسم الملابس والاحذية: بنسبة 5.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.9%..

قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود: بنسبة 1.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6%..

قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة: بنسبة 1.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.0%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%..

قسم الرعاية الصحية: بنسبة 0.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.7%..

قسم النقل والمواصلات: بنسبة 4.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%..

قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية: بنسبة 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 18.9%، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.9%..

قسم الثقافة والترفيه: بنسبة 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.1%..

قسم المطاعم والفنادق: بنسبة 1.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.5%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 4.1%..

قسم السلع والخدمات المتنوعة: بنسبة 1.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.3%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 1.7%..

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...