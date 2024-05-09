تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر أبريل 2024 إلى 31.8%

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء المصري اليوم، الخميس 9 مايو 2024، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% لشهر أبريل 2024، مقابل 33.1% لشهر مارس 2024.

وذكر الجهاز أن تراجع معدل التضخم يرجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع، أبرزها:

الحبوب والخبز: (-3.7%)

اللحوم والدواجن: (-1.8%)

الزيوت والدهون: (-2.5%)

منتجات غذائية أخرى: (-5.7%)

في المقابل، ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، ومجموعة الدخان بنسبة 8.6%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.9%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%.

وأوضحت البيانات الصادر عن الجهاز، أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية بلغ 0.9% لشهر ابريل 2024، مقارنة بـ 1.0% لشهر مارس 2024.

وتراجع معدل التضخم الشهري لشهر ابريل 2024، مقارنة بشهر مارس 2024، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.9%.

وذكر الجهاز أن أبرز المؤثرات على انخفاض معدل التضخم الشهري لشهر ابريل 2024، مقارنة بشهر مارس 2024، هو انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.5%، ومجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7%.

في المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الخضروات بنسبة 0.3%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري لشهر ابريل 2024، مقارنة بشهر مارس 2024، في كل من:

قسم المشروبات الكحولية والدخان: بنسبة 8.6%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 8.6%..

قسم الملابس والاحذية: بنسبة 5.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 1.7%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7%، ومجموعة الأحذية بنسبة 2.9%..

قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود: بنسبة 1.9%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8%، ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6%..

قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة: بنسبة 1.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.0%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.6%..

قسم الرعاية الصحية: بنسبة 0.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 1.7%..

قسم النقل والمواصلات: بنسبة 4.2%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7%، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%..

قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية: بنسبة 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة 18.9%، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.9%..

قسم الثقافة والترفيه: بنسبة 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.1%..

قسم المطاعم والفنادق: بنسبة 1.5%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.5%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 4.1%..

قسم السلع والخدمات المتنوعة: بنسبة 1.7%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.3%، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 1.7%..