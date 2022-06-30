تحذير الشركات من اختراقات للسطو على البيانات عند التوظيف عن بعد

حذرت الإف بي آي الشركات العاملة عن بعد من توظيف أشخاص عبر الفيديو دون التحقق من عدم انتحالهم شخصية مهنيين آخرين في عمليات التوظيف والعمل عن بعد، ليقوموا لاحقا بالسطو على بيانات الشركات.

وأشار بيان الوكالة إلى زيادة عدد الشكاوى من الشركات والمؤسسات التي تُبلغ عن استخدام تقنية التزييف العميق وبيانات التعريف الشخصية المسروقة (PII) لتقديم طلب للحصول على مجموعة متنوعة من الوظائف عن بُعد والعمل في المنزل. تتضمن تقنية التعليم العميق Deepfakes مقطع فيديو أو صورة أو تسجيل تم تغييره بشكل مقنع والتلاعب به لتحريف هيئة شخص ما على أنه يفعل أو يقول شيئًا لم يتم فعله أو قوله بالفعل. وترد جرائم عديدة تحصل باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومنها وظائف العمل عن بُعد أو العمل من المنزل المحددة في هذه التقارير، وبينها وظائف تقنية المعلومات وبرمجة الكمبيوتر وقواعد البيانات والوظائف الوظيفية المتعلقة بالبرمجيات. والجدير بالذكر أن بعض الحالات التي تم التبليغ عنها تشمل الوصول إلى معلومات تحديد الهوية الشخصية للعملاء ، والبيانات المالية ، وقواعد بيانات تكنولوجيا المعلومات للشركات و معلومات الملكية.

وتتهاون بعض الشركات عند التوظيف عن بعد ولا تقوم بإجراءات التحري المطلوبة عن المرشحين للوظيفة عند اختيارهم للعمل عن بعد وتشير الشكاوى التي تلقاها مركز الاف بي آي، إلى استخدام انتحال الصوت ، أو التزييف الصوتي المحتمل ، أثناء المقابلات عبر الإنترنت للمتقدمين المحتملين. في هذه المقابلات ، لا تتسق تصرفات وحركة شفاه الشخص الذي تمت مقابلته أمام الكاميرا تمامًا مع صوت الشخص المتحدث. وفي بعض الأحيان عند اجراء مقابلات التوظيف لشخص ما تظهر تصرفاته غير متطابقة مع الصوت مثل السعال أو العطس أو الحديث مع ما يظهر على الشاشة.

تضم الشكاوى أيضًا استخدام معلومات تحديد الهوية الشخصية المسروقة للتقدم لهذه الوظائف البعيدة. أبلغ بعض الضحايا عن حالات استخدام هوياتهم وحالات تتم فيها اتصالات للتحقق من هويتهم قبل توظيف أشخاص آخرين ينتحلون هويتهم، وتبين لاحقا أن الهوية الشخصية التي قدمها بعض المتقدمين تعود إلى أشخاص آخرين.