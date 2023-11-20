خالد موسى العمراني

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16% زيادة في التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري، أن صادرات مصر، إلي دول الاتحاد الأفريقي، ارتفعت إلى 6.339 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.487 مليار دولار، بنسبة زيادة 15.5%.

خالد موسى العمراني
مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، زاد بنسبة 16% خلال عام 2022.

وأضاف، الجهاز في بيان، حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه، أن صادرات مصر، إلى دول الاتحاد الأفريقي، وصلت إلى 6.339 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.487 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 15.5%.

وأوضح الجهاز، استحوذت 5 دول أفريقية، على 64.1% من صادرات مصر للاتحاد الأفريقي، في 2022، بقيمة 4.040 مليار دولار، حسب الجدول التالي:

الترتيبالدولةقيمة صادرات مصر لها بالمليون دولارنسبتها من إجمالي صادرات مصر للدول الأفريقية
1ليبيا121519.2%
2السودان92914.7%
3 المغرب82213%
4الجزائر71811.3%
5كينيا3565.6%
مصر

جدول بأعلى 5 دول أفريقية صدرت لها مصر خلال 2022

وكشف الجهاز المصري، عن أهم السلع التي صدرتها مصر، للدول الأفريقية، حسب الجدول التالي:

الترتيباسم السلعةقيمة الصادرات بالمليون دولارنسبتها من إجمالي السلع المصدرة
1لدائن ومصنوعاتها65128.1%
2 ملح وأحجار وأسمنت62527%
3وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها30613.2%

جدول بأهم السلع التي صدرتها مصر للدول الأفريقية

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن قيمة واردات مصر من الدول الأفريقية، بلغت 2.314 مليار دولار، عام 2022 مقابل 1.994 مليار دولار  عام 2021، بنسبة زيادة 16%.

وأضاف الجهاز، أن 5 دول أفريقية، استحوذت على 77.4% من واردات مصر من للاتحاد الأفريقي، في 2022، بقيمة حسب الجدول التالي:

الترتيبالدولةقيمة صادرات مصر لها بالمليون دولارنسبتها من إجمالي صادرات مصر للدول الأفريقية
1الكونغو الديمقراطية52522.7%
2السودان50521.8%
3 زامبيا31413.6%
4كينيا30813.3%
5جنوب أفريقيا1345.8%

جدول بأعلى 5 دول أفريقية استوردت منها مصر خلال 2022

وكشف الجهاز المصري، عن أهم السلع التي استوردتها مصر، من الدول الأفريقية، حسب الجدول التالي:

الترتيباسم السلعةقيمة الصادرات بالمليون دولارنسبتها من إجمالي السلع المصدرة
1نحاس ومصنوعاته87250.8%
2حيوانات حية20612%
3بن وشاي وبهارات30317.7%
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...