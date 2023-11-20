16% زيادة في التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، زاد بنسبة 16% خلال عام 2022.

وأضاف، الجهاز في بيان، حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منه، أن صادرات مصر، إلى دول الاتحاد الأفريقي، وصلت إلى 6.339 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.487 مليار دولار، بنسبة ارتفاع 15.5%.

وأوضح الجهاز، استحوذت 5 دول أفريقية، على 64.1% من صادرات مصر للاتحاد الأفريقي، في 2022، بقيمة 4.040 مليار دولار، حسب الجدول التالي:

الترتيب الدولة قيمة صادرات مصر لها بالمليون دولار نسبتها من إجمالي صادرات مصر للدول الأفريقية 1 ليبيا 1215 19.2% 2 السودان 929 14.7% 3 المغرب 822 13% 4 الجزائر 718 11.3% 5 كينيا 356 5.6%

جدول بأعلى 5 دول أفريقية صدرت لها مصر خلال 2022

وكشف الجهاز المصري، عن أهم السلع التي صدرتها مصر، للدول الأفريقية، حسب الجدول التالي:

الترتيب اسم السلعة قيمة الصادرات بالمليون دولار نسبتها من إجمالي السلع المصدرة 1 لدائن ومصنوعاتها 651 28.1% 2 ملح وأحجار وأسمنت 625 27% 3 وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 306 13.2%

جدول بأهم السلع التي صدرتها مصر للدول الأفريقية

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن قيمة واردات مصر من الدول الأفريقية، بلغت 2.314 مليار دولار، عام 2022 مقابل 1.994 مليار دولار عام 2021، بنسبة زيادة 16%.

وأضاف الجهاز، أن 5 دول أفريقية، استحوذت على 77.4% من واردات مصر من للاتحاد الأفريقي، في 2022، بقيمة حسب الجدول التالي:

الترتيب الدولة قيمة صادرات مصر لها بالمليون دولار نسبتها من إجمالي صادرات مصر للدول الأفريقية 1 الكونغو الديمقراطية 525 22.7% 2 السودان 505 21.8% 3 زامبيا 314 13.6% 4 كينيا 308 13.3% 5 جنوب أفريقيا 134 5.8%

جدول بأعلى 5 دول أفريقية استوردت منها مصر خلال 2022

وكشف الجهاز المصري، عن أهم السلع التي استوردتها مصر، من الدول الأفريقية، حسب الجدول التالي:

الترتيب اسم السلعة قيمة الصادرات بالمليون دولار نسبتها من إجمالي السلع المصدرة 1 نحاس ومصنوعاته 872 50.8% 2 حيوانات حية 206 12% 3 بن وشاي وبهارات 303 17.7%