الرئيس التنفيذي لبوينغ في الكونغرس.. “كالهون” يدافع ويتشاجر ويعتذر

دافع الرئيس التنفيذي لشركة “بوينغ” (Boeing)، ديفيد كالهون، عن سجل السلامة الخاص بالشركة خلال جلسة استماع مثيرة للجدل في مجلس الشيوخ، بينما اتهمه المشرعون بوضع الأرباح على حساب السلامة، والفشل في حماية المبلغين عن المخالفات، وحتى الحصول على أموال أكثر من اللازم.

وكان أقارب الأشخاص الذين لقوا حتفهم في حادثتي تحطم طائرتين من طراز “بوينغ 737 ماكس”، في الجلسة، وكان بعضهم يحمل صورا لأحبائهم، لتذكير الرئيس التنفيذي بالمخاطر.

بدأ كالهون تصريحاته بالوقوف، والتوجه لمواجهة العائلات، والاعتذار، والتعهد بالتركيز على السلامة.

أول مسؤول رفيع المستوى في بوينغ أمام الكونغرس

كان ظهور كالهون هو الأول أمام الكونغرس من قبل أي مسؤول رفيع المستوى في “بوينغ”، منذ حادث طائرة 737 ماكس خلال رحلة لشركة طيران ألاسكا في يناير الماضي، ولم يصب خلالها أحد بجروح خطيرة في الحادث، لكنه أثار مخاوف جديدة بشأن الطائرات التجارية الأكثر مبيعا للشركة.

تم تحديد جلسة الاستماع أمام لجنة التحقيقات الفرعية بمجلس الشيوخ، عندما أصدرت اللجنة تقريرا من 204 صفحات يتضمن مزاعم جديدة من أحد المبلغين عن المخالفات الذي قال إنه يخشى أن تكون الأجزاء المعيبة قد دخلت إلى طائرات 737.

يعد هذا المبلغ عن المخالفات، هو الأحدث في سلسلة من موظفي “Boeing” الحاليين، والسابقين الذين أثاروا مخاوف بشأن عمليات التصنيع في الشركة، والتي يحقق فيها المسؤولون الفيدراليون.

أعضاء الكونغرس يوجهون لوم مباشر لكالهون

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، قال رئيس اللجنة الفرعية، ريتشارد بلومنثال، وهو ديمقراطي من ولاية كونيتيكت:” إن جلسة الاستماع هذه هي لحظة حساب.. إن الأمر يتعلق بشركة، كانت شركة مميزة ذات يوم، لكنها ضلت طريقها بطريقة ما”.

وألقى السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميسوري، اللوم بشكل مباشر على كالهون، قائلا إن الرجل الذي أصبح الرئيس التنفيذي في يناير 2020، كان يركز بشكل كبير على النتيجة النهائية.

وقال هاولي: “إنك تختصر الأمور، وتلغي إجراءات السلامة، وتقلص الوظائف لأنك تحاول الحصول على جزء كبير من الربح من هذه الشركة”.

وذكر هاولي، تعويضات كالهون عن العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 32.8 مليون دولار، وسأل الرئيس التنفيذي عن سبب عدم استقالته.

الانتقام من الموظفين المبلغين عن مخاوف تتعلق بالسلامة

وضغط أعضاء مجلس الشيوخ على كالهون بشأن الاتهامات بأن مديري “بوينغ”، انتقموا من الموظفين الذين أبلغوا عن مخاوف تتعلق بالسلامة.

آخر المبلغين عن المخالفات، سام موهوك، محقق ضمان الجودة في مصنع تجميع طائرات Boeing 737 بالقرب من سياتل، أخبر اللجنة الفرعية بالأجزاء “غير المطابقة” تلك التي يمكن أن تكون معيبة أو لم يتم توثيقها بشكل صحيح في طائرات 737 ماكس.

الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للشركة هو أن موهوك، اتهم شركة “بوينغ”، بإخفاء الأدلة بعد أن أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الشركة بأنها تخطط لتفتيش المصنع في يونيو 2023.

إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في مزاعم إخفاء الأدلة

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها “ستحقق بشكل شامل” في هذه المزاعم. وقال متحدث باسم الوكالة، إنها تلقت المزيد من التقارير حول مخاوف تتعلق بالسلامة من موظفي “Boeing”، منذ انفجار طائرة ألاسكا إيرلاينز ماكس في 5 يناير الماضي.

تتمتع طائرة 737 ماكس بتاريخ مضطرب، بعد تحطم طائرات ماكس في عام 2018 في إندونيسيا، وفي عام 2019 في إثيوبيا، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا، ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية وغيرها من الهيئات التنظيمية لإيقاف الطائرات في جميع أنحاء العالم لأكثر من عام ونصف.

وزارة العدل الأمريكية تدرس مقاضاة بوينغ

وتدرس وزارة العدل الأمريكية، ما إذا كانت ستحاكم شركة “بوينغ” لانتهاكها شروط التسوية التي توصلت إليها مع الشركة في عام 2021 بسبب مزاعم بأنها ضللت المنظمين الذين وافقوا على الطائرة.

وقامت إدارة الطيران الفيدرالية بإيقاف بعض طائرات ماكس مرة أخرى لفترة وجيزة بعد انفجار سدادة في الهواء في شهر يناير الماضي، تغطي مخرج الطوارئ على متن طائرة خطوط ألاسكا الجوية.

وفتحت إدارة الطيران الفيدرالية، والمجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقات منفصلة بشأن “Boeing” لا تزال مستمرة.

واستمرت الأخبار السيئة لشركة “بوينغ“، في الأسبوع الماضي، حيث قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تحقق في كيفية وصول أجزاء من التيتانيوم الموثقة بشكل خاطئ إلى سلسلة توريد “Boeing”.

وكشفت الشركة، عن أنه تم تركيب أدوات التثبيت بشكل غير صحيح على أجسام بعض الطائرات، وقام المسؤولون الفيدراليون بفحص الأضرار “الكبيرة” التي لحقت بطائرة 737 ماكس التابعة لشركة طيران ساوث ويست بعد حادث غير معتاد في منتصف الليل.

ردت شركة بوينغ على ادعاءات المبلغين عن المخالفات، قائلة إن الاختبارات، وعمليات التفتيش المكثفة لم تظهر أيًا من المشكلات.

انتهاك تسوية 2021

وقررت وزارة العدل الأمريكية، الشهر الماضي، أن “Boeing” انتهكت تسوية عام 2021 التي تحمي الشركة من الملاحقة القضائية بتهمة الاحتيال بزعم تضليل المنظمين الذين وافقوا على طائرة 737 ماكس.

وقال مسؤول كبير بالوزارة، إن بوينغ، فشلت في إجراء تغييرات لكشف، ومنع الانتهاكات المستقبلية لقوانين مكافحة الاحتيال.

وأمام المدعين مهلة حتى 7 يوليو المقبل، ليقرروا ما يجب فعله بعد ذلك، وقد ضغطت عائلات ضحايا حوادث ماكس، على وزارة العدلن مرارا، وتكرارا لتوجيه الاتهام إلى الشركة، والمديرين التنفيذيين الأفراد.