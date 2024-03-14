بناء السفن.. ساحة المعركة الجديدة في حرب أمريكا والصين التجارية

المنافسة الاقتصادية العالمية بين الولايات المتحدة والصين تمتد إلى نشاط بناء السفن، خاصة مع تراجع دور الولايات المتحدة في مجال بناء السفن العالمية، في مقابل صعود كل من الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، حسبما كتبت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها.

إن بناء السفن، هو الحلقة الجديدة من الصراع رغم أنها تركز على صناعة واحدة إلا أنها في الواقع لها آثار عالمية هائلة.

بناء السفن.. حرب أمريكا والصين التجارية الجديدة

نشاط بناء السفن، لا ينطوي على القدرة على إعادة إشعال الصراع التجاري بين الولايات المتحدة، والصين فحسب، بل إنها ستزيد أيضا من التركيز على القوة العسكرية المتنامية للصين، وصناعة الشحن التجاري الضخمة التي تدعمها.

وفي الوقت نفسه، فإنها تثير تساؤلات حول قدرة أمريكا، بل وحتى استعدادها لإعادة التصنيع في القطاعات الاستراتيجية، وهو ما قد يسيطر حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

التماس أمريكي بفرض عقوبات على الصين

مؤخرا قدم قطاع بناء السفن الأمريكي التماسا، يتهم الصين بتشويه الأسواق العالمية في القطاعات البحرية، واللوجستية، وبناء السفن من خلال “أفعال وسياسات وممارسات غير معقولة وتمييزية”.

الالتماس الذي يعرض الآن على حكومة الولايات المتحدة ينتظر 45 يومًا للرد عليه، يطالب بفرض مجموعة متنوعة من العقوبات والعلاجات لتحقيق تكافؤ الفرص العالمية في بناء السفن، وتحفيز الطلب على السفن التجارية المبنية في الولايات المتحدة.

وتشمل هذه العقوبات رسوم الموانئ على السفن الصينية الصنع التي ترسو في الموانئ الأمريكية، وإنشاء صندوق تنشيط بناء السفن لمساعدة الصناعة المحلية وعمالها.

إن الاتجاه الذي ستتخذه إدارة بايدن في التعامل مع هذه القضية، وكيفية استجابة الصين، سوف ينبئنا بالكثير عن الشكل الاقتصادي والسياسي المستقبلي للعالم.

على مدى العقود القليلة الماضية، توقفت أمريكا بشكل أساسي عن بناء سفنها الخاصة.

صناعة بناء السفن في أمريكا

بينما في عام 1975، احتلت صناعة بناء السفن الأمريكية المرتبة الأولى من حيث القدرة العالمية، حيث أنتجت أكثر من 70 سفينة تجارية سنويًا.

وبعد مرور ما يقرب من خمسين عاما، تنتج الولايات المتحدة الآن أقل من 1% من السفن التجارية في العالم، لتتراجع إلى المركز التاسع عشر على مستوى العالم.

صناعة بناء السفن في الصين

ومن ناحية أخرى، ضاعفت الصين إنتاجها 3 مرات مقارنة بالولايات المتحدة على مدى العقدين الماضيين، وأنتجت أكثر من ألف سفينة عابرة للمحيطات في العام الماضي، مقابل 10 سفن أمريكية.

وفقا لبحث أجراه إسحاق بي كاردون، الأستاذ المساعد في معهد الدراسات البحرية الصينية في كلية الحرب البحرية الأمريكية، وويندي ليوترت، الأستاذ المساعد في جامعة إنديانا، تمتلك الشركات الصينية، أو تدير محطة واحدة، أو أكثر في 96 ميناء أجنبيا، 36 منها من بين أفضل 100 شركة في العالم من حيث إنتاجية الحاويات.

ويقدم هذا المستوى من السيطرة على الخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد العالمية مزايا اقتصادية وأمنية واضحة، ويعكس عقوداً من القرارات السياسية التي اتخذتها كل من الولايات المتحدة والصين.

لماذا انكمشت صناعة بناء السفن الأمريكية؟

إن الانكماش في صناعة بناء السفن الأمريكية هو نتيجة لعدة عوامل، كما يقول خبراء بناء السفن الأمريكيون، بدءا من الثمانينيات، عندما تم سحب معظم الإعانات الحكومية لبناء السفن، نظرا لأنها كانت مناقضة لاقتصاديات السوق الحرة التي تبنتها إدارة ريجان.

وفي الوقت نفسه، مع استخدام نهج الإنتاج “في الوقت المناسب” على مدى العقود القليلة الماضية، تم تثبيط المقاولين الأمريكيين من امتلاك القدرة الفائضة التي قد تكون مطلوبة في حالة تعطل سلسلة التوريد، أو الكوارث الطبيعية، أو الطوارئ الأمنية.

وقد أدى هذا، إلى جانب اندماج الصناعة، وظهور السفن الرخيصة المنتجة في اليابان، وكوريا الجنوبية ومؤخراً الصين، إلى انخفاض الاستثمار في أشياء مثل التكنولوجيا، ومعدات المصانع، وتدريب العمال الأمريكيين.

وكانت النتيجة انخفاضا عاما في القدرة التنافسية والقدرة في أحواض بناء السفن الأمريكية، وفقا لمسؤولين في البحرية، والنقابات، فضلا عن بعض خبراء الاقتصاد العمالي.

ويمثل هذا الانخفاض مصدر قلق كبير ليس فقط للمجموعات التجارية مثل مجلس بناء السفن الأمريكي، كما يقول رئيسه ماثيو باكستون، ولكن أيضًا للصناعات التي تدعم بناء السفن.

إن بناء السفن يتعلق بالصلب والعمال، ولكنه يتعلق أيضًا بالتكنولوجيا، ويمكن القول إن المكون الرقمي للنقل والخدمات اللوجستية لا يقل أهمية عن الأمن والتجارة مثل ما يتم تصنيعه في أحواض بناء السفن.

منصة سلسلة التوريد اللوجستية Logink الصينية

أطلقت الصين، على مدى السنوات العديدة الماضية، منصة سلسلة التوريد اللوجستية العالمية البارزة، Logink، والتي تقدمها مجانًا لمختلف الموانئ حول العالم.

إن القلق من جانب الإدارة الأمريكية، وكذلك الكثيرين في مجتمعات العمل، والدفاع، هو أن هذا قد يمنح بكين نافذة على سلاسل التوريد العالمية، التجارية والعسكرية على حد سواء، والتي ستكون قضية تنافسية وأمنًا قوميًا في نفس الوقت.

وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني في الموانئ الأمريكية، ووجه مليارات الدولارات إلى بنية تحتية جديدة وسط مخاوف من أن المتسللين من الصين قد يستغلون هذه المرافق لإحداث الفوضى في سلاسل التوريد.

ويرجع التحول الهائل في القوة الجيوسياسية في مجال النقل البحري في جزء كبير منه إلى طموح الصين، بدءا من عام 2001 (وهو نفس العام الذي انضمت فيه إلى منظمة التجارة العالمية)، للسيطرة على بناء السفن العالمية.

الصين تصنف صناعة بناء السفن بأنها “استراتيجية”

وكانت بكين قد صنفت هذه الصناعة في تلك المرحلة على أنها “استراتيجية”، وهو ما يعني تقديم إعانات ضخمة غير متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، وفرض قيود على الشراكات الأجنبية، وغيرها من السياسات المناهضة للمنافسة.

وفي عام 2006، أصبحت واحدة من الصناعات الاستراتيجية السبع التي ينبغي للشركات المملوكة للدولة الصينية أن تسيطر عليها.

وفي عام 2015، وكجزء من خطة صنع في الصين 2025، حددت بكين بناء السفن باعتباره أحد القطاعات العشرة ذات الأولوية التي تسعى الصين من خلالها إلى السيطرة على التجارة العالمية بحلول عام 2025.

تفاصيل الالتماس الأمريكي ضد الصين

تم توضيح كل هذا في الالتماس الأمريكي رقم 301، الذي يطرح قضية مفادها أن الصين ببساطة لا تلعب وفقًا لقواعد السوق الحرة، وأن القانون الأمريكي يسمح للرئيس بالعمل على معالجة الوضع لأنه يشكل تهديدًا للتجارة الأمريكية.

ويشير الالتماس أيضًا إلى أن العلاج التجاري الأكثر تقليدية الذي تم الفصل فيه في منظمة التجارة العالمية لن يعالج المشكلة، نظرًا لأن غالبية السفن المنتجة في الصين تستخدم في التجارة الدولية بدلاً من استيرادها إلى الولايات المتحدة.

والسؤال الكبير الآن هو ما إذا كانت إدارة بايدن، التي حاولت جاهدة في الأشهر الأخيرة لتحقيق الاستقرار في العلاقات الأمريكية مع الصين، سوف تقبل الالتماس، وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى سرعة القيام بذلك؟.