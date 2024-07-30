بمليون كم مربع، توسع الولايات المتحدة لأراضيها للهيمنة على أعماق البحار و اعتراض الصين وروسيا

اعترضت الصين وروسيا على توسع الولايات المتحدة لأراضيها بمليون كم مربع تقريبا بعدما نشرت السلطات الأميركية خرائط للجرف القاري الذي يمتد إلى ما يزيد عن 200 ميل بحري من الساحل في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي وبحر بيرنغ والمحيط الهادئ وقسمين من خليج المكسيك وجزر ماريانا. وتأتي مطالبات أميركا بقاع البحر في تلك المناطق لضمان المكاسب الاقتصادية لموارد البحر المُربحة المحتملة مع اقتراب اصدار هيئة أممية قواعد لاستخراج المعادن والموارد من أعماق البحار.

وزعمت وزارة الخارجية الأميركية أن الحدود التي حددتها الولايات المتحدة لا تخلق نزاعات إقليمية مع روسيا، لكنها ستتطلب تسوية مع كندا واليابان. وقال رئيس اللجنة البرلمانية الروسية للقطب الشمالي خاريتونوف إنه من غير المقبول توسيع الحدود على الجرف من جانب واحد؛ وهذا قد يؤدي إلى زيادة التوتر. وقال كاراسين رئيس اللجنة الدولية بمجلس الشيوخ الروسي إن روسيا تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية المصالح الوطنية في هذه المنطقة، وستواصل اتخاذها.

ونقلت بلومبرغ تأكيد ممثلي حكومتي روسيا والصين على عدم وجود أساس قانوني دولي لمطالبات الولايات المتحدة بقطعة واسعة من قاع البحر مطالبين برفضها أثناء حوار في جلسة الهيئة الدولية لقاع البحار (International Seabed Authority) في كينغستون بجامايكا، رداً على مطالب الولايات المتحدة الأخيرة بضم حوالي مليون كيلومتر مربع (386100 ميل مربع) إلى جرفها القاري في بحر بيرنغ والمحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وخليج المكسيك.

قرار الهيئة الدولية لقاع البحار

يأتي ذلك اقتراب صدور قرار للتعدين من البحار بعد أن تسمح الهيئة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة بإصدار اللوائح التنظيمية، وتقوم 168 دولة هذا الأسبوع بانتخاب شخصية لمنصب رئاسة الهيئة الدولية لقاع البحار هذا الأسبوع، في مقر الهيئة الدولية لقاع البحار (ISA) في كينغستون، جامايكا، تواجه الدول التي تتفاوض على قواعد تحكم التعدين في أعماق البحار تصويتًا حاسمًا يمكن أن يؤثر على الصناعة لسنوات ويتنافس لرئاسة الهيئة التنظيمية البرازيلية ليتيسيا كارفاليو، مع الأمين العام الحالي مايكل لودج، المحامي البريطاني، الذي ترعاه كيريباتي، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ. قد تبدو المعركة على الزعامة وكأنها شأن فني بعيد. ولكن انتخاب الأمين العام للهيئة يأتي في لحظة محورية بالنسبة لتعدين أعماق البحار وبالتالي بالنسبة لمستقبل محيطات العالم.

ممثل الحكومة الروسية أكد أن الولايات المتحدة لم تصدّق على اتفاقية الأمم المتحدة، وأن مطالباتها أحادية الجانب تُعرض التوازن الدولي الهش للخطر، وكذلك سلامة الاتفاقية. ممثل الصين من جانبه، أشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في الاستفادة من الاتفاقية دون التصديق عليها. كما وصف الموارد الموجودة في قاع البحر الدولي بأنها تراث مشترك للبشرية، ولا ينبغي قبول أي عمل يُهدد ذلك. وجدير بالذكر أن بكين صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة عام 1996 بحسب بلومبرغ.