يتوقع أن تتلقى أوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي رفضا لانضمامها للناتو، وسيكون الرد على طلبها الانضمام لتكتل الناتو بأنه لا يمكن أن تتقدم محادثات العضوية حتى تكافح الفساد المستشري فيها، وسوف يتم تحديد الموقف كتابةً في بيان حلف شمال الأطلسي الذي سيتم التوقيع عليه في القمة السنوية للحلف في التاسع من يوليو/تموز.

وكان زيلينسكي يضع نصب عينيه عضوية الناتو بعد الحرب إلا أن مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية أكد للصحيفة إن الحلف سيطلب “خطوات إضافية” حول مستوى الفساد في أوكرانيا قبل تقدم محادثات العضوية.

وقال المسؤول لصحيفة التلغراف: “يتعين علينا أن نتراجع ونشيد بكل ما فعلته أوكرانيا باسم الإصلاحات على مدى العامين الماضيين” في إشارة منه إلى الفساد المستشري في البلاد. وأضاف المصدر: “بينما يستمرون في إجراء هذه الإصلاحات، نريد أن نشيد بهم، ونريد التحدث عن خطوات إضافية يجب اتخاذها، وخاصة في مجال مكافحة الفساد. إنها أولوية لكثيرين منا حول الطاولة”.

ويضغط زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، من أجل العضوية السريعة في حلف شمال الأطلسي بعد انتهاء الحرب، ومن شأن ذلك أن يجبر الولايات المتحدة وأوروبا على الدفاع عن كييف في حالة أي هجوم روسي.

لكن الفساد كان نقطة خلاف في المحادثات الأخيرة بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي حول ما إذا كان ينبغي تقديم جدول زمني ملموس لأوكرانيا للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وكشفت صحيفة التلغراف مؤخرا أن الولايات المتحدة تعيق الجهود البريطانية والأوروبية لوضع مسار “لا رجعة فيه” نحو عضوية الناتو لأوكرانيا. وتعاني أوكرانيا من الفساد، وخاصة في قواتها المسلحة، منذ تفكك الاتحاد السوفييتي بحسبب الصحيفة.

وأقال زيلينسكي القادة العسكريين كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من المشكلة، وخاصة في مجال المشتريات الدفاعية. وأثار جو بايدن “الفساد الكبير” في مقابلة مع مجلة تايم هذا العام، استبعد خلالها دعم “حلف الناتو لأوكرانيا”. وذكر مسؤول أمريكي إن دبلوماسيي ومسؤولي الناتو قدموا لأوكرانيا قائمة بالإصلاحات التي من المتوقع أن تنفذها قبل أن تتحقق طموحاتها في العضوية، وفقا للصحيفة.

وأضاف المصدر: “هذا شيء كان الناتو يفعله بهدوء تحت الرادار يساعدهم على الاقتراب من العضوية”. وعلى الرغم من عدم وجود وعود من الناتو، فقد وقعت ما يقرب من 20 دولة اتفاقيات أمنية ثنائية مع أوكرانيا. وسوف يجتمعون للاحتفال بهذه الاتفاقيات الجديدة في بيان مشترك في قمة الناتو