“بريكس” تواصل فورة شراء الذهب في 2024

توقع مجلس الذهب العالمي أن يستمر جنون تراكم الذهب من مجموعة البريكس في عام 2024، حيث بدأت البنوك المركزية لدول البريكس، ومعظمها الصين وروسيا، بالفعل في شراء الذهب في يناير 2024.

كانت “BRICS group of countries”، أكبر مشتر للذهب في عام 2023، حيث قامت الصين، وروسيا، والهند بتخزين المعدن الثمين بقيمة مليارات الدولارات.

ترتيب دول البريكس في شراء الذهب

وتظهر أحدث البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي أن الصين، عضو البريكس، أضافت 225 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها في عام 2023 وحده.

وتقود فورة شراء الذهب من “BRICS group of countries“، في الغالب الصين، بينما تأتي روسيا في المرتبة الثانية، والهند في المرتبة الثالثة.

وجاء في التقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي: “على أساس سنوي حتى الآن، اشترت البنوك المركزية صافيًا مذهلاً قدره 800 طن، أي أعلى بنسبة 14٪ عن نفس الفترة من العام الماضي”.

لماذا تشتري دول البريكس الذهب بقوة منذ عامين؟

يزعم المحللون أن “BRICS group of countries”، تقوم بتخزين الذهب لحماية احتياطيات البنك المركزي من الركود القادم في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة على الأسواق مما يدفع الدول إلى زيادة احتياطياتها من الذهب.

ويرى الخبراء، أن “BRICS group of countries”، تريد حماية احتياطياتها إذا انخفض الدولار الأمريكي مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا على اقتصاداتها المحلية، حيث يعمل الذهب عند الاحتفاظ به في الاحتياطيات، على حماية دول البريكس، من آثار التضخم.

ويتكهن كثيرون آخرون بأن الكتلة تخطط لدعم عملتهم التي سيتم إصدارها قريبًا بالذهب.

وستوفر هذه الخطوة للتحالف بداية آمنة، وتحافظ على قبضته في أسواق العملات الدولية.

علاوة على ذلك، لم يتم إطلاق عملة البريكس بعد، ولا تزال الفروق الدقيقة حول تشكيل المناقصة الجديدة طي الكتمان.

ومع ذلك، على الرغم من كونها أكبر مشتر للذهب، فإن الولايات المتحدة لديها من المعدن الثمين أكثر من جميع “BRICS group of countries”، مجتمعة.

مع بداية العام 2024 توسع نطاق “BRICS group of countries”، ليضم إلى جانب روسيا، والبرازيل، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا، كل من مصر، وإيران، والإمارات، والسعودية، وإثيوبيا.

وارتفعت حصة “BRICS group of countries“، من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى 35% بنهاية 2023، مقارنة بـ31% خلال 2022، لتتجاوز حصة مجموعة السبع، بحسب تصريحات نقلتها وكالة نوفوستي، الإثنين، عن رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا.

و”BRICS group of countries”، تعمل على صياغة نظام سياسي واقتصادي دولي متعدد الأقطاب، وكسر هيمنة الغرب بقيادة الولايات المتحدة، فيما يشكل الجانب الاقتصادي العمود الفقري للمجموعة.