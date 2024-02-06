على خطى بريطانيا.. هل تغادر ألمانيا الاتحاد الأوروبي؟

انتقد المستشار الألماني، أولاف شولتز، حزب البديل اليميني المتطرف بشأن خططه لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، مثلما خرجت بريطاينا.. قائلا إن أي تحرك لمغادرة الاتحاد الأوروبي سيكون كارثيا على أكبر اقتصاد في الكتلة.

وقال شولتز أمام البوندستاغ: “سيكون ذلك أكبر تدمير للثروة يمكن أن يحدث لأوروبا، وألمانيا على الإطلاق.. لقد استفادت بلادنا أكثر من أي دولة أخرى من الاتحاد الأوروبي”.

وفي خطاب عدواني أمام البرلمان الألماني، قال شولتز إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 4 سنوات “أغرق بريطانيا في كارثة اقتصادية”.

حزب البديل يطالب بتنفيذ نموذج بريطانيا

جاءت تعليقاته، خلال مناقشة حول ميزانية 2024، بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من تصريح زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل، لصحيفة فايننشال تايمز، بأن خروج بريطانيا هذا كان “نموذجًا” لخروج برلين من الاتحاد الأوروبي.

وقالت فايدل، إن حكومة حزب البديل من أجل ألمانيا ستسعى إلى إصلاح الاتحاد الأوروبي وإزالة “العجز الديمقراطي”.

وأضافت أنه إذا لم ينجح ذلك، “علينا أن نترك للناس أن يقرروا، تماما كما فعلت بريطانيا، ويمكن أن نجري استفتاء على خروج برلين من الاتحاد الأوروبي”.

قادة الأعمال الألمان ضد الخروج

ويشارك قادة الأعمال الألمان وجهة نظر شولتز على نطاق واسع.. وقال سيغفريد روسورم، رئيس BDI، جماعة الضغط التجارية الرئيسية في ألمانيا: “عندما أتحدث إلى زملائي في بريطانيا، يقولون إنهم لم يؤيدوا قط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما زالوا ضده”.

وأضاف روسورم، إن ألمانيا “كانت واحدة من أكبر المستفيدين” من السوق الأوروبية الموحدة والعملة الموحدة.

وحذر من خطط حزب البديل من أجل ألمانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال: “إن ألمانيا كدولة مصدرة، يجب أن تكون لديها حدود مفتوحة كونها تستفيد من انفتاحها على العالم”.

وقال شولتز، للنواب إن تاريخ ألمانيا يعني أن عليها التزام بأن تصبح حصنا ضد القوى اليمينية المتطرفة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا.

شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا

وكان شولتز يتحدث وسط قلق متزايد بين الأحزاب الرئيسية بشأن تعزيز حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تبلغ شعبيته حاليا حوالي 20% متقدما على الأحزاب الثلاثة في ائتلاف شولتز.

وقد استفاد الحزب من تزايد الاستياء من الحكومة، وهي تحالف من الديمقراطيين الاشتراكيين، والخضر، والليبراليين.

وقد وجد ذلك تعبيره الأكثر وضوحا في الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها المزارعون بشأن خفض الدعم الزراعي، والتي شهدت تجمع مئات الجرارات عند بوابة براندنبورغ في برلين.

لكن بعض استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن حزب البديل من أجل ألمانيا ربما يعاني من رد فعل عنيف بعد تقارير في وقت سابق من هذا الشهر تفيد بأن بعض موظفي الحزب التقوا بالمتطرفين اليمينيين لمناقشة خطط الترحيل الجماعي للأشخاص ذوي الجذور المهاجرة بما في ذلك أولئك الذين يحملون الجنسية الألمانية.

وأثارت التقارير مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء ألمانيا ضد صعود حزب البديل من أجل ألمانيا، واليمين المتطرف.

واحتل الحزب المركز الثاني في الانتخابات المحلية التي كان من المتوقع أن يفوز بها في ولاية تورينجيا الشرقية في نهاية الأسبوع.