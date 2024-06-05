برنامج المقرات الإقليمية للشركات في السعودية يحقق قفزة في 91 يوما

حقق برنامج المقرات الإقليمية الحكومي السعودي، نتائج ممتازة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث أنشأت خلاله 127 شركة عالمية مقرات إقليمية في السعودية، مما يمثل قفزة بنسبة 477٪ على أساس سنوي، وفقًا لمرصد الاقتصاد، والاستثمار للربع الأول من عام 2024 الصادر عن وزارة الاستثمار السعودية.

ويعزو التقرير الزيادة إلى الحوافز والإعفاءات الضريبية الجديدة المقدمة للشركات متعددة الجنسيات، من برنامج المقرات الإقليمية الحكومي السعودي، فضلا عن معالجة الوزارة لنحو 34 نزاعا تشريعيا، وإجرائيا من المستثمرين.

حوافز برنامج المقرات الإقليمية الحكومي السعودي

في وقت سابق من هذا العام، طرحت الحكومة السعودية برنامج المقرات الإقليمية الحكومي السعودي، الذي يتضمن حوافز ضريبية للشركات الأجنبية التي تنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة.

وتعد هذه الحوافز جزءًا من خطة تمثل حجر الزاوية في مساعي ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لبناء اقتصاد غير نفطي متنوع وذو أهمية عالمية، وهي قيد التنفيذ منذ فبراير 2021.

“Denodo” آخر الشركات المنضمة للبرنامج

قالت شركة Denodo، وهي شركة إدارة البيانات ومقرها الولايات المتحدة، إنها بصدد إنشاء مقرها الرئيسي الإقليمي في المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس التنفيذي والمؤسس لـ”دينودو” أنجيل فينيا: “سيمكننا هذا المكتب الجديد من تقديم خدمة أفضل لعملائنا في الشرق الأوسط، وتزويدهم بنهج “البيانات الجريئة” الخاص بنا لإدارة البيانات المنطقية والحلول المتطورة التي يحتاجونها للبقاء في المقدمة في السوق التنافسية اليوم”.

وبالفعل لدى Denodo، شريكها في خدمات تكنولوجيا المعلومات Ejada الذي تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية.