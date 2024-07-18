بايدن يصاب بكوفيد-19.. تلقى اللقاح ويمارس مهامه ومطالبات بانسحابه

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الفحوص الطبية، أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفيروس “كوفيد-19″، في أثناء جولة انتخابية، لحضور تجمع انتخابي لمؤيديه في لاس فيجاس، الأربعاء.

وأضاف البيت الأبيض، أن الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، يعاني من أعراض خفيفة، وأن معدلات تنفسه، ونبضه، ودرجة حرارته طبيعية.

تأكيد إصابة جو بايدن بفيروس “كوفيد-19”

وأعلنت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إصابة الرئيس الديمقراطي (81 عاما) بفيروس “كوفيد-19”.

I'm sick — Joe Biden (@JoeBiden) July 17, 2024

وقالت جان بيير: أن الرئيس الأمريكي، تلقى لقاح “كوفيد-19″، والجرعة المعززة، ويعاني من أعراض خفيفة، حسب رويترز.

الرئيس الأمريكي يمارس مهامه خلال فترة العزل

وأضافت، أن الرئيس الأمريكي، سوف يعزل نفسه، ويستمر في أداء جميع مهامه بالكامل خلال مدة العزل الصحي.

وأكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أنه سيتم تقديم إفادات منتظمة حول صحة الرئيس الأمريكي، أثناء مواصلة مهامه خلال وجوده في مدة العزل الصحي.

الرئيس الأمريكي للصحفيين.. أشعر بأنني بحالة جيدة

وقال الرئيس الأمريكي، للصحفيين، قبل صعوده للطائرة الرئاسية قبل توجه إلى منزله في “ديلاوير”:” أشعر بأنني بحالة جيدة”.

وقال طبيب البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، عانى من أعراض منها السعال، وسيلان الأنف، وشعور عام بالتعب.

وفي لقطات حية بثتها شبكة” سي سي ان”، ظهر الرئيس الأمريكي، وهو يلوح للصحفيين أثناء توجه إلى الطائرة، لكنه لم يكن يرتدي كمامة، وظهر وهو يمشي بخطوات ثقيلة.

Joe Biden, who has reportedly tested positive for COVID, is spotted without a mask. pic.twitter.com/2kRohJcNPF — Townhall.com (@townhallcom) July 17, 2024

وأصيب الرئيس الأمريكي، من قبل بفيروس “كوفيد-19″، في 21 يوليو عام 2022، وحدثت له انتكاسة بعدها بأسبوعين، قبل أن يشفى من المرض.

مطالبات بالانسحاب من السباق الرئاسي

ونصح تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الأمريكي الديمقراطي، جو بايدن، في اجتماع يوم السبت الماضي، بالانسحاب من السباق الرئاسي، وأن هذا سيكون أفضل لأمريكا، والحزب الديمقراطي، حسب ما نقلته الأربعاء، شبكة “إيه.بي.سي نيوز”.