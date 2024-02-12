“عملية احتيال”.. بايدن يكشف سر شركات الوجبات الخفيفة

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسالة صادمة إلى شركات الوجبات الخفيفة، داعيا إياها لوقف الانكماش، وهو تخفيض الشركات لأحجام المنتجات مع الإبقاء على الأسعار كما هي، واصفًا هذه الممارسة بأنها “عملية احتيال”.

رسالة بايدن لشركات الوجبات الخفيفة

وقال بايدن يوم الأحد في مقطع فيديو نُشر على موقع X (تويتر سابقا)، قبل مباراة نهائي كرة القدم الأمريكية: تحاول بعض الشركات اتخاذ قرار سريع عن طريق تقليص المنتجات شيئًا فشيئًا، على أمل ألا نلاحظ ذلك”.

وأضاف:” لقد سئم الجمهور الأمريكي من التلاعب به من أجل المغفلين.. أدعو الشركات إلى وضع حد لهذا.. دعونا نتأكد من أن الشركات تفعل الشيء الصحيح الآن”.

ولم يذكر بايدن، الذي لم يقدم أي حلول، أو سياسات لمعالجة هذه الممارسة، أي شركات محددة ولكن ظهرت العديد من العلامات التجارية في الفيديو، بما في ذلك جاتوريد، ودوريتوس، وبرايرز، وتوستيتو.

زيادة إنفاق المستهلكين بعد تخفيض الحجم

وفي ديسمبر الماضي، كان السيناتور بوب كيسي، الذي يرأس اللجنة الفرعية المعنية بالأطفال والعائلات المعنية بالصحة والتعليم والعمل والمعاشات التقاعدية (HELP) بمجلس الشيوخ، قد أصدر تقريرًا أظهر تأثير أحجام المنتجات الأصغر على كل شيء بدءًا من ورق التواليت، وحتى أوريوس.

وأشار التقرير إلى أن المنتجات الورقية المنزلية أصبحت أكثر تكلفة لكل وحدة بنسبة 34.9% مما كانت عليه في يناير 2019، مع حوالي 10.3% من الزيادة بسبب قيام المنتجين بتقليص أحجام اللفات، والعبوات.

وأضاف التقرير، إن أسعار الوجبات الخفيفة مثل أوريوس، ودوريتوس، ارتفعت بنسبة 26.4% خلال نفس الفترة، مع تقلص الأجزاء بنسبة 9.8% من الزيادة.

وعلى الرغم من أن التضخم يبدو متباطئًا، إلا أن الاقتصاد لا يزال هو الشغل الشاغل للأمريكيين بشكل عام، حيث ذكر 22٪ من المشاركين في استطلاع أجرته رويترز، وصدر الشهر الماضي، أنهم يعانون من التضخم وغيره من الهزات الارتدادية لوباء كوفيد -19.

منذ توليه منصبه، دعا بايدن إلى خفض أسعار المتاجر الكبرى، ودفع شركات الأدوية إلى خفض تكاليف الأنسولين، وسلاسل الفنادق لخفض الرسوم، وحاول تنويع صناعة تعبئة اللحوم بعد أن ارتفعت أسعار لحوم البقر في أعقاب الوباء.

وقال مكتب كيسي، إنه أرسل رسائل إلى الاتحادات التجارية التي تمثل المنتجات الاستهلاكية المنزلية، وشركات الأغذية، والمشروبات، يطالب فيها بإجابات حول استراتيجيات التسعير، وممارسات حجم العبوة، وكيف يؤثر الانكماش على العملاء.