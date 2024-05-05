16.9 مليار درهم.. انكماش العجز التجاري للمغرب بنسبة 14.6% بالربع الأول من 2024

أعلن مكتب الصرف في المغرب، أن العجز التجاري للمغرب انكمش بنسبة 14.6% في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 61.9 مليار درهم (6.15 مليار دولار)، مدفوعًا بانخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات قطاع السيارات.

انخفاض واردات المغرب

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب، أنه انخفضت الواردات بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 175.4 مليار درهم، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 3% إلى 113.5 مليار درهم.

تراجع واردات الطاقة

كما تراجعت واردات الطاقة بنسبة 13.6% لتصل إلى 28 مليار درهم، وذلك بفضل انخفاض أسعارها في السوق الدولية.

ارتفاع واردات القمح

على الرغم من انخفاض الواردات بشكل عام، ارتفعت واردات القمح بنسبة 10% لتصل إلى 5.6 مليار درهم، كما انخفضت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، بنسبة 22% لتصل إلى 2.2 مليار درهم.

انخفاض صادرات الفوسفات

وتراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، بنسبة 2.3% لتصل إلى 17.6 مليار درهم، وذلك على الرغم من أن المغرب يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم.

ارتفاع صادرات السيارات

وحقق قطاع السيارات أداءً قويًا، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 13% لتصل إلى 38.3 مليار درهم. ويُعزى ذلك جزئيًا إلى وجود مقرات رئيسية لشركة ستيلانتس ورينو في المغرب.

تراجع عائدات السياحة

كما انخفضت عائدات السياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية للمغرب، بنسبة 5.1% لتصل إلى 23.7 مليار درهم، وتراجعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 0.4% لتصل إلى 27.4 مليار درهم.