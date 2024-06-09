أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1.7% في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا موسميًا بنسبة 1.4% مقارنةً بالربع الرابع من نفس العام.

بحسب البيانات، انكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% في الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ انكماش القطاع النفطي 11.2%، ولكن بوتيرة أقل من الربعين السابقين.

ارتفاع في الأنشطة غير النفطية والحكومية

بينما سجلت الأنشطة غير النفطية زيادة بنسبة 3.4% على أساس سنوي، ونموًا بنسبة 0.9% على أساس ربعي، فيما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2% على أساس سنوي، ولكن انخفضت بنسبة 1.1% على أساس ربعي.

تأتي هذه الأرقام في سياق تحول الاقتصاد السعودي، حيث يواجه القطاع النفطي تحديات بينما يستمر التعافي في القطاعات غير النفطية والحكومية.

ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي نموًا في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 6.3% على أساس سنوي، و1.6% على أساس ربعي، بينما سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعًا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، و4% على أساس ربعي.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص بمعدل 2% على أساس سنوي، في حين انخفض بنسبة 0.9% على أساس ربعي.

أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد سجلت الواردات نموًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي، و1.3% على أساس ربعي، بينما شهدت الصادرات انخفاضًا بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وارتفاعًا بنسبة 7.4% على أساس ربعي.