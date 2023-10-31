فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادأخبار أريبيان بزنس

السعودية تسجل أول انكماش اقتصادي منذ سنتين

يعود انكماش الأنشطة النفطية إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته السعودية في أيار / مايو بواقع نصف مليون برميل يومياً

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية
1

انكماش اقتصادي لناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بمعدل 4.5% في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أول انكماش فصلي منذ الربع الأول من عام 2021، بحسب التقديرات السريعة التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم.

وفي الوقت ذاته، واصل نمو الأنشطة غير النفطية تباطؤه للربع الثالث على التوالي مسجلاً 3.6%، وذلك بعدما عدّلت الهيئة بالخفض معدّل النمو المسجل في الربع الثاني من 6.1% إلى 5.3%. ويعتبر نمو هذه الأنشطة المسجل في الربع الثالث، أدنى معدل نمو فصلي منذ الربع الأخير من 2020، حين انكمشت بنسبة 1.6%.

انكماش اقتصادي

انكماش اقتصادي بسبب خفض إنتاج النفط

جاء ذلك نتيجة انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 17.3% على أساس سنوي، وهو ثاني انكماش فصلي على التوالي، والأكبر خلال ربع سنة منذ 12 عاماً، بحسب البيانات التي نشرتها هيئة الإحصاء على موقعها الإلكتروني، والتي تعود إلى الربع الأول من 2011.

ويعود انكماش الأنشطة النفطية إلى الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في أيار / مايو بواقع نصف مليون برميل يومياً، قبل أن تعمّق هذا الخفض في تموز / يوليو بمقدار مليون برميل يومياً، ومن ثم تمدّد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية العام، في إطار التعاون بين دول تحالف “أوبك+” لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وقد أشارت أحدث بيانات “الهيئة العامة للإحصاء” إلى أن صادرات المملكة البترولية انخفضت في آب / أغسطس بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 78 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعدما كانت قد انخفضت في كل من الأشهر الثلاثة التي سبقت بنسبة 38%، لتصل في يوليو إلى 70.1 مليار ريال، وهو أدنى مستوى شهري لها منذ أيلول / سبتمبر 2021.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...