انقلاب ضد الرئيس الأمريكي بايدن من أقرب حلفاءه فمن سيخلفه لمواجهة ترامب؟

يستعد عدد من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي الطامحين بدخول البيت الأبيض للإنقضاض على فرصة إزاحة جو بايدن من المنافسة أمام ترامب خوفا من فوز الأخير بسبب خرف بايدن، وفيما شنت صحيفة نيويورك تايمز هجوما بمثابة انقلاب ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي كانت حتى اليوم تؤيده بشدة ضد ترامب، أصبحت هيلاري كلينتون أبرز الساسة في الحزب الديمقراطي حتى الآن تثير المخاوف بشأن تقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسن، قائلة إنه مصدر قلق “مشروع” للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام، فيما أظهر استطلاع للرأي نُشر أمس الأحد أن 86 في المائة من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن جو بايدن البالغ من العمر 81 عامًا أكبر من أن يقضي فترة ولاية أخرى.

وقالت كلينتون، وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الرئاسية والسيدة الأولى، إنها تحدثت إلى أشخاص في البيت الأبيض في عهد بايدن، واعترفوا بأن تقدم عمر بايدن يمثل “مشكلة”، وأدلت بهذه التعليقات في مقابلة مسجلة يوم الأربعاء، قبل يوم من نشر تقرير للمحقق الخاص روبرت هور، والذي خلص إلى أن الرئيس أساء “عمداً” التعامل مع وثائق سرية بعد أن ترك منصبه كنائب للرئيس.

وتكبر قائمة الطامحين لمواجهة ترامب من الحزب الديمقراطي ومن أبرزهم دين فيليبس من ولاية مينيسوتا، وحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، والنائب رو خانا، وحاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمير، وسناتور أريزونا مارك كيلي، ووزير النقل بيت بوتيجيج.

النائب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس أعلن أنه سينافس الرئيس جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس في أكتوبر الماضي. ويسعى بعض أصحاب النفوذ في وادي السيليكون مثل سام ألتمانمؤسس شركة OpenAI مطورة نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT، أن قسم الأبحاث في المنصة، ورفاق له وملياردير صناديق التحوط بيل أكمان للإطاحة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية