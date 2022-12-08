 انقلاب ألمانيا: من هو هاينريش الثالث عشر الذي يسعى لإعادة البشرية إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى؟

بعدما تمكنت الشرطة الألمانية من السيطرة على محاولة الانقلاب التي نفذتها شبكة تنتمي لمجموعة “مواطني الرايخ“، واعتقالها لعدد من أفرادها، برزت العديد من التساؤلات حول هذه المجموعة المتطرفة، ومن الذي يقودها؟

تشكلت الخلية حول شخصية رئيسية، تنتمي لأصول ملكية، وهو الأمير هنري الثالث عشر أو “هاينريش” والأمير رويس”.

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من هو هاينريش الثالث عشر؟

يبلغ الأمير المنحدر من عائلة رويس الملكية الألمانية، من العمر 71 عاما، وهو رجل أعمال نشط في مجال العقارات ومقيم في مدينة فرانكفورت بوسط ألمانيا.

يعد هنري الثالث عشر هو المتهم الرئيسي في قضية محاولة الانقلاب، حيث كان سينصب رئيسا للنظام الجديد الذي وضعت المجموعة في حال نجاح الانقلاب.

هو المتهم الرئيسي في قضية محاولة الانقلاب، حيث كان سينصب رئيسا للنظام الجديد الذي وضعت المجموعة في حال نجاح الانقلاب. كان سيتم – في حال نجاح الانقلاب – إعلان حكومة جديدة، في ظل قيادة هنري الثالث عشر وجيش ألماني جديد.

بحسب ممثلي الادعاء الألماني فإن “هاينريش”، اتصل بمسؤولين روس بهدف التفاوض على نظام جديد في البلاد بمجرد الإطاحة بالحكومة الألمانية، بمساعدة امرأة روسية تدعى “ فيتاليا بي”.

نفت السفارة الروسية في برلين أي علاقة مع مجموعات “ إرهابية ” من اليمين المتطرف في ألمانيا.

” من اليمين المتطرف في ألمانيا. أعلن الأمن الألماني أن هنريش كان محل اشتباه منذ فترة بسبب تبنيه نظرية المؤامرة وأفكارا متطرفة معادية للدستور والدولة الألمانية بشكلها الحالي.

اعرف أكثر عن حركة مواطني الرايخ

تأسست المجموعة عام 1949، وحظرت في 1952.

ازداد عدد مواطني الرايخ خلال السنوات الماضية، ما أثار قلق السلطات الأمنية. وفي تقرير للمخابرات الداخلية تم تقدير عدد أفراد هذه الجماعة بنحو 21 ألف شخص، من بينهم من يعمل في مؤسسات الدولة، خاصة الأمن والدفاع.

عدد كبير منهم يحمل رخصة سلاح واحدة على الأقل.

تمتلك الحركة كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، ولديها قدرة على تصنيع العبوات الناسفة.

تنفذ عمليات متعددة لسرقة الأسلحة من مخازن الحكومة.

كان هدف الخلية هو إسقاط النظام بالقوة وإقامة شكل جديد للدولة خاص بهم، وفي نفس الوقت تأسيس ما يسمي بـ “ مجموعات حماية الوطن “.

“. نفذت الحركة محاولة لاغتيال وزير الصحة الألماني، كما أحبطت السلطات عمليات أخرى.

تؤمن المجموعة بالعودة إلى الحدود الألمانية لما قبل تاريخ هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، التي تضم أجزاء من بولندا وفرنسا الآن.