انقطاع التيار الكهربائيء في أغلب أنحاء أوكرانيا بعد ضربات جوية

أعلن وزير الطاقة في أوكرانيا، هيرمان غالوشينكو عن انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق أوكرانيا بسبب عمليات القصف الأخيرة. واضطرت أوكرانيا إلى قطع التيار الكهربائي في معظم المناطق، إثر ضربات روسية أسفرت إحداها عن مقتل 14 شخصا وإصابة 64 في مبنى سكني في الشرق الأوكراني. وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي دمر مبنى سكني في مدينة دنيبرو ارتفع إلى 14 قتيلا في حين واصلت فرق الإنقاذ عملها الدؤوب طوال الليل بحثا عن ناجين.

وكتب فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة الواقعة في شرق وسط أوكرانيا في الساعة 2:50 صباحا (0050 بتوقيت جرينتش) على تطبيق تيليجرام للمراسلة يقول إن “عملية البحث جارية”.

وقال ريزنيشنكو إنه تم إنقاذ حوالي 38 شخصا وفقد حوالي 24 ولا يزال عدد غير معروف من السكان محاصر تحت كومة هائلة من الأنقاض بعد الهجوم الذي وقع ظهر أمس السبت وتسبب أيضا في إصابة 64 شخصا. وحذر مسؤولون من أن الضربات أصابت البنية التحتية الحيوية في العاصمة كييف وأماكن أخرى، مما يؤدى إلى تقييد إمدادات الطاقة في ذروة الشتاء بالنسبة للعاصمة ولأجزاء كبيرة من البلاد خلال الأيام المقبلة.