انفجار اسطنبول: قتلى وجرحى في انفجار بشارع الاستقلال وسط المدينة

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات في انفجار بوسط مدينة إسطنبول التركية.

وقال حاكم المدينة.علي يرلي كايا، على تويتر إن الانفجار وقع في حوالي الساعة الرابعة والثلث بالتوقيت المحلي (1:20 بتوقيت غرينتش) في أحد شوارع التسوق في منطقة ميدان تقسيم.

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إن الأشخاص الذين يحاولون النيل من تركيا لن يحققوا طموحهم. إن محاولات الجماعات الإرهابية سيكون مصيرها الفشل.

وأخلت الشرطة التركية المنطقة تحسباً لانفجار آخر.

وفتح المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً في الانفجار مرجحاً أنه عملية إرهابية.