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انخفاض الصادرات السلعية السعودية 24.9% في الربع الثالث 2023

سجلت الصادرات غير البترولية انخفاضا بنسبة 13.0% عن الربع الثالث 2022، حيث سجلت 68.7 مليار ريال مقابل 78.9 مليار ريال

فريق التحرير by فريق التحرير

انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمملكة العربية السعودية في الربع الثالث لعام 2023 بنسبة 24.9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، حيث بلغت قيمت الصادرات 288.9 مليار ريال في الربع الثالث 2023، منخفضة عن 399.1 مليار ريال في الربع الثالث 2022.

وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 89 مليار ريال بنسبة 27.8%، حيث بلغت قيمتها 231.1 مليار ريال مقابل 320.1 مليار ريال في الربع الثاني 2022.

وسجلت الصادرات غير البترولية انخفاضا بنسبة 13.0% عن الربع الثالث 2022، حيث سجلت 68.7 مليار ريال مقابل 78.9 مليار ريال، وسجل فائض الميزان التجاري انخفاضا إلى 54% في الربع الثالث إلى 100 مليار ريال.

الصادرات السلعية
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فريق التحرير

فريق التحرير

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