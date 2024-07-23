مصر.. انخفاض الدين الخارجي وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية

شهدت مصر إنجازا ماليا هاما تمثل في أكبر انخفاض على الإطلاق في الدين الخارجي، ليصل إلى 153.86 مليار دولار في نهاية مايو 2024، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023. ويمثل هذا الانخفاض 14.17 مليار دولار، بنسبة 8.43%.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى أعلى مستوى له عند 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ أغسطس 2022.

وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بنسبة 200%، بما في ذلك تحويلات المصريين بالخارج التي زادت بأكثر من 100% بعد توحيد سعر الصرف.