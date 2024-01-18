“الكعكة الصفراء” لأعلى مستوى في 16 عاما.. اليورانيوم على صفيح ساخن

ارتفعت الأسعار الفورية لـ اليورانيوم الأصفر إلى 92.45 دولارا للرطل، وهي زيادة كبيرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، مدفوعة بارتفاع الطلب على توليد الطاقة النووية.

يتوقع المحللون من بنك أوف أمريكا وبنك بيرينبيرج زيادات محتملة في الأسعار بسبب عوامل مثل ارتفاع أسعار الكهرباء، وزيادة أحجام صناديق الاستثمار، وانخفاض المخزونات.

ويساهم التحول نحو إزالة الكربون من شبكات الطاقة والحاجة إلى التنويع بعيدا عن إمدادات اليورانيوم الروسية في زيادة الطلب.

وحتى الآن هذا الأسبوع، وصلت الأسعار الفورية للكعكة الصفراء (مركز اليورانيوم المستخدم في توليد الطاقة النووية) إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاما، حيث ارتفعت إلى 92.45 دولارا للرطل، وصعدت بنسبة 217% منذ ديسمبر/كانون الأول 202.

ومع استمرار الإقبال على الطاقة النووية خلال السنوات الأخيرة، قد تصعد الأسعار إلى أكثر من 100 دولار، حسبما كتب محللون من بنك أوف أمريكا وبنك بيرينبيرج.

اليورانيوم قد يصل إلى 105 دولارات

وقال فريق المعادن والتعدين في بنك أوف أمريكا إن السعر الفوري لليورانيوم قد يصل إلى 105 دولارات للرطل في عام 2024 و115 دولار في عام 2025.

وقال محللو بيرينبيرج إن مطالبة بعض مستخدمي اليورانيوم بالتنويع بعيدًا عن الإمدادات الروسية يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا للسعر.

وقالوا إن الأسعار من المرجح أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية عند حوالي 70 دولارا للرطل على المدى الطويل.

أدى ارتفاع الأسعار إلى دعم أسهم شركات التعدين مثل Cameco التي ارتفعت بنسبة 300% تقريبًا منذ ديسمبر/كانون الثاني 2020، وفقا لـ”OIl price”.

وفقا لشركة بيانات سوق اليورانيوم UxC، فإن الطلب على اليورانيوم آخذ في الارتفاع حيث وصلت العقود الموقعة إلى 160 مليون جنيه إسترليني العام الماضي – وهو أعلى حجما سنويا منذ عام 2012.

لم يستغرق الأمر سوى 13 عاما بعد كارثة فوكوشيما لإعادة الطاقة النووية إلى دائرة الضوء مرة أخرى، بينما يتسابق العالم لإزالة الكربون من شبكات الطاقة.