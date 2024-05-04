الولايات المتحدة في القمة.. أكبر 10 اقتصادات في العالم لعام 2024

تصدرت الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان والهند قائمة أكبر اقتصادات العالم في عام 2024، وذلك حسب بيانات الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.

ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا رئيسيًا لقياس حجم اقتصاد الدولة، حيث يعكس القيمة الإجمالية للسلع والخدمات التي يتم إنتاجها في غضون عام واحد.

ووفقًا للنهج التقليدي لحساب الناتج المحلي الإجمالي، يتم جمع قيمة الإنفاق على السلع الاستهلاكية، والاستثمارات الجديدة، والنفقات الحكومية، وصافي الصادرات للتوصل إلى الرقم الإجمالي.

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، إليك أكبر 10 اقتصادات في العالم لعام 2024:

الولايات المتحدة

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بمعدل نمو يبلغ 2.7%، حيث استمرت في الحفاظ على مكانتها منذ عام 1960 وحتى عام 2023 كأكبر اقتصاد في العالم ورائدة في القطاعات المختلفة مثل الخدمات والتصنيع والتكنولوجيا والتمويل.

2. الصين

الصين تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل نمو يبلغ 4.6% حيث شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة واعتلت المرتبة الثانية في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم عام 2023، مع تحولها نحو الاعتماد على التصنيع والصادرات والاستثمار.

ألمانيا

تأتي ألمانيا في المركز الثالث بمعدل نمو بلغ 0.2%، مع تركيزها القوي على الصادرات وقطاعاتها الرائدة مثل الهندسة والسيارات والكيماويات والأدوية.

اليابان

وتحتل اليابان المرتبة الرابعة في قائمة أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل نمو يبلغ 0.9%، حيث تتميز بتقدمها التكنولوجي وبراعتها في التصنيع، إلى جانب قطاع الخدمات المتطور، وقطاعتها الرائدة في مجال السيارات والآلات والإلكترونيات والمجالات المالية.

الهند

وجاءت الهند في المرتبة الخامسة بمعدل نمو بلغ 6.8%، حيث يتميز اقتصادها بالتنوع والنمو السريع، وهي رائدة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والخدمات والزراعة.

المملكة المتحدة

وتحتل المملكة المتحدة المرتبة السادسة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0.5%، وتتميز باقتصادها المتنوع بين الخدمات والتمويل والتصنيع والقطاعات الإبداعية.

فرنسا

جاءت فرنسا في المرتبة السابعة بمعدل نمو بلغ 0.7%، ويتميز اقتصادها بالتنوع مع التركيز على صناعات السياحة والطيران والزراعة والسلع الفاخرة.

البرازيل

أما البرازيل، فقد جاءت في المرتبة الثامنة بمعدل نمو سنوي قدره 2.2%. ويعتمد الاقتصاد البرازيلي على مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتعدين والتصنيع والخدمات، وتعد من الدول البارزة في الانتاج الزراعي والتصدير.

إيطاليا جاءت إيطاليا في المرتبة التاسعة بمعدل نمو 0.7%. تتمتع إيطاليا بسوق متطور للغاية باعتبارها ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، مع اهتمام بالأعمال المؤثرة والصناعات الزراعية. كندا

واحتلت كندا المرتبة العاشرة بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.2%، ويعتمد الاقتصاد الكندي بشكل كبير على الموارد الطبيعية، مصل النفط والمعادن والغاز والأخشاب، ويفتخر بقطاع خدمات مزدهر وقاعدة صناعية راسخة.