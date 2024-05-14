الولايات المتحدة تطرد شركة صينية لتعدين العملات المشفرة.. إليك الأسباب

قالت الولايات المتحدة، إن شركة صينية لتعدين العملات المشفرة، تعمل بالقرب من قاعدة جوية في وايومنغ، يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن القومي، وأمرت الشركة بالخروج من المنشأة.

وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية، تكون فعالة ومكلفة بالتحقيق في صفقات الشركات لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، والتي تمتلك السلطة لإجبار الشركات الأجنبية على الالتزام بقرارتها.

الولايات المتحدة تطرد شركة صينية

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرًا يمنع شركة صينية لتعدين العملات المشفرة مدعومة من الحكومة الصينية، من امتلاك أرض بالقرب من قاعدة الصواريخ النووية في وايومنغ

ويفرض الأمر سحب الاستثمارات من الممتلكات التي كانت تعمل كمنشأة لتعدين العملات المشفرة بالقرب من قاعدة “فرانسيس إي. وارن” الجوية، كما أنه يفرض إزالة بعض المعدات المملوكة لشركة MineOne Partners Ltd، وهي شركة مملوكة جزئيًا للدولة الصينية.

الأمن القومي الأمريكي وعلاقته بالقرار

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن شركة MineOne Partners Ltd والوحدات والشركات التابعة لها “قد تتخذ إجراءات تهدد بإضعاف الأمن القومي” للولايات المتحدة.

ويجب على الشركة أن تتخلص من العقارات التي اشترتها في عام 2022، والتي تقع بالقرب من القاعدة التي تضم قاعدة “إف إي وارين” الجوية، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، والتي تضم قاعدة صواريخ نووية أمريكية.

معدات قد تسهل أنشطة المراقبة والتجسس

كان الأمر غامضًا بشأن مخاوف الأمن القومي المحددة، حيث قالت وزارة الخزانة فقط إن هناك مشكلات تتعلق بـ “المعدات المتخصصة والأجنبية المصدر التي يحتمل أن تكون قادرة على تسهيل أنشطة المراقبة والتجسس” والتي “تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي”.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التي تتولى منصب رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، إن دور اللجنة هو “التأكد من أن الاستثمار الأجنبي لا يقوض أمننا القومي، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات التي تشكل خطراً على المنشآت العسكرية الأمريكية الحساسة، وكذلك تلك التي تنطوي على معدات وتقنيات متخصصة.

ومنح قانون صدر عام 2018، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، سلطة مراجعة المعاملات العقارية بالقرب من المواقع الحساسة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك قاعدة “إف إي وارن” للقوات الجوية.

توقعات بتعريفات جمركية كبيرة على منتجات صينية

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تصدر فيه الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تعريفات جمركية جديدة كبيرة على السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، ومعدات الطاقة الشمسية، والإمدادات الطبية المستوردة من الصين، وفقًا لتصريحات مسؤول أمريكي لبلومبرغ، وشخص آخر مطلع على الخطة.