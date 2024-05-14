فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالاستثماردولسوق العملاتشركاتمصارف (بنوك)

الولايات المتحدة تطرد شركة صينية لتعدين العملات المشفرة.. إليك الأسباب

الولايات المتحدة تمنع شركة صينية، من امتلاك أرض بالقرب من قاعدة جوية في وايومنغ، تضم صواريخ نووية.

فريق التحرير by فريق التحرير
الولايات المتحدة تطرد شركة صينية لتعدين العملات المشفرة.. إليك الأسباب
الولايات المتحدة تطرد شركة صينية لتعدين العملات المشفرة.. إليك الأسباب

قالت الولايات المتحدة، إن شركة صينية لتعدين العملات المشفرة، تعمل بالقرب من قاعدة جوية في وايومنغ، يمكن أن تشكل تهديدًا للأمن القومي، وأمرت الشركة بالخروج من المنشأة.

وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بالتنسيق مع اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي وكالة حكومية، تكون فعالة ومكلفة بالتحقيق في صفقات الشركات لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، والتي تمتلك السلطة لإجبار الشركات الأجنبية على الالتزام بقرارتها.

الولايات المتحدة تطرد شركة صينية

الولايات المتحدة تطرد شركة صينية لتعدين العملات المشفرة.. إليك الأسباب

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمرًا يمنع شركة صينية لتعدين العملات المشفرة مدعومة من الحكومة الصينية، من امتلاك أرض بالقرب من قاعدة الصواريخ النووية في وايومنغ

ويفرض الأمر سحب الاستثمارات من الممتلكات التي كانت تعمل كمنشأة لتعدين العملات المشفرة بالقرب من قاعدة “فرانسيس إي. وارن” الجوية، كما أنه يفرض إزالة بعض المعدات المملوكة لشركة MineOne Partners Ltd، وهي شركة مملوكة جزئيًا للدولة الصينية.

الأمن القومي الأمريكي وعلاقته بالقرار

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن شركة MineOne Partners Ltd والوحدات والشركات التابعة لها “قد تتخذ إجراءات تهدد بإضعاف الأمن القومي” للولايات المتحدة.

ويجب على الشركة أن تتخلص من العقارات التي اشترتها في عام 2022، والتي تقع بالقرب من القاعدة التي تضم قاعدة “إف إي وارين” الجوية، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، والتي تضم قاعدة صواريخ نووية أمريكية.

معدات قد تسهل أنشطة المراقبة والتجسس

الولايات المتحدة تطرد شركة صينية لتعدين العملات المشفرة.. إليك الأسباب

كان الأمر غامضًا بشأن مخاوف الأمن القومي المحددة، حيث قالت وزارة الخزانة فقط إن هناك مشكلات تتعلق بـ “المعدات المتخصصة والأجنبية المصدر التي يحتمل أن تكون قادرة على تسهيل أنشطة المراقبة والتجسس” والتي “تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي”.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، التي تتولى منصب رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، إن دور اللجنة هو “التأكد من أن الاستثمار الأجنبي لا يقوض أمننا القومي، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات التي تشكل خطراً على المنشآت العسكرية الأمريكية الحساسة، وكذلك تلك التي تنطوي على معدات وتقنيات متخصصة.

ومنح قانون صدر عام 2018، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، سلطة مراجعة المعاملات العقارية بالقرب من المواقع الحساسة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك قاعدة “إف إي وارن” للقوات الجوية.

توقعات بتعريفات جمركية كبيرة على منتجات صينية

الولايات المتحدة تطرد شركة صينية لتعدين العملات المشفرة.. إليك الأسباب

يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن تصدر فيه الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء تعريفات جمركية جديدة كبيرة على السيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات، ومعدات الطاقة الشمسية، والإمدادات الطبية المستوردة من الصين، وفقًا لتصريحات مسؤول أمريكي لبلومبرغ، وشخص آخر مطلع على الخطة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...