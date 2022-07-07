النيابة العامة السعودية تؤكد اقتصار مهام الأمن المدني على السعوديين فقط

أوضحت النيابة العامة، أن العمل في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط أن يكون جميع العاملين فيها من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين. وأوضحت النيابة أن عقوبات مخالفة ذلك، هي الإنذار أولاً، ثم إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة تصل إلى شهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وإلغاء الترخيص. وأكدت النيابة العامة أنها تتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.

يذكر أن المادة الخامسة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، وكذلك حراس الأمن المدنيين وتحدد اللائحة مهام حراس الأمن والشروط الواجب توفرها فيهم للحصول على رخصة المزاولة.

تخضع إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بما في ذلك مقرات سكن ضيوف الرحمن لمعايير أمنية عالية وضوابط رفيعة، يترتب على انتهاك المصالح المحمية في هذا الشأن إنعقاد المساءلة من قبل #النيابة_العامة تجاه منتهك هذا الشأن.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/wwtDjc3sfO — النيابة العامة (@bip_ksa) July 6, 2022

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/security/moi/guardsystem/Documents/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.pdf