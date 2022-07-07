سامر باطر by سامر باطر

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Posted inسياسة واقتصادمجتمع

النيابة العامة السعودية تؤكد اقتصار مهام الأمن المدني على السعوديين فقط

سامر باطر by سامر باطر

أوضحت النيابة العامة، أن العمل في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط أن يكون جميع العاملين فيها من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين.  وأوضحت النيابة أن عقوبات مخالفة ذلك، هي الإنذار أولاً، ثم إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة تصل إلى شهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وإلغاء الترخيص.    وأكدت النيابة العامة أنها تتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.

يذكر أن المادة الخامسة من نظام  الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين، وكذلك حراس الأمن المدنيين وتحدد اللائحة مهام حراس الأمن والشروط الواجب توفرها فيهم للحصول على رخصة المزاولة.

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/security/moi/guardsystem/Documents/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9.pdf
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...