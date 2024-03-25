النفط يرتفع مع تصاعد مخاوف شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بمخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بحسب رويترز.

وتزامن ذلك مع انخفاض عدد منصات التنقيب الأمريكية، مما أضاف ضغوطًا تصاعدية على الأسعار.

أسعار النفط

وبحلول الساعة 00.29 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.3% لتصل إلى 85.67 دولارًا للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 25 سنتًا أو 0.3% لتصل إلى 80.88 دولارًا للبرميل.

وشهد كلا الخامين تغيرًا بأقل من 1% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.