فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسالسلعسوق العمل

النفط يرتفع مع تصاعد مخاوف شح الإمدادات

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.3% لتصل إلى 85.67 دولارًا للبرميل

فريق التحرير by فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، مدعومة بمخاوف من شح الإمدادات العالمية جراء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بحسب رويترز.

وتزامن ذلك مع انخفاض عدد منصات التنقيب الأمريكية، مما أضاف ضغوطًا تصاعدية على الأسعار.

النفط

أسعار النفط

وبحلول الساعة 00.29 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتًا أو 0.3% لتصل إلى 85.67 دولارًا للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 25 سنتًا أو 0.3% لتصل إلى 80.88 دولارًا للبرميل.

وشهد كلا الخامين تغيرًا بأقل من 1% الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

النفط
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...