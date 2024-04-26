لماذا يحتاج العالم المزيد من النحاس؟.. 150 مليار دولار استثمارات مطلوبة

من المتوقع أن الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون تشكل تحدياً تقنياً ومجتمعياً هائلاً، وسوف تتطلب إعادة تجهيز أنظمة الطاقة، والنقل للعمل بالطاقة المتجددة كمية من النحاس أكبر بكثير مما تلتزم الشركات المنتجة له حالياً بتوفيره.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت صناعة التعدين الحذرة تقليديا – التي تتصارع مع لوائح تنظيمية متزايدة الصرامة – سوف تحتضن حجم الاستثمار اللازم لإعادة توصيل النحاس الكافي للعالم.

الدمج والاستحواذ بدلا من الاستكشاف

في إشارة حديثة إلى مدى صعوبة تطوير مشاريع نحاس جديدة، اقترحت شركة BHP Group Ltd استحواذًا بقيمة 39 مليار دولار على شركة Anglo American Plc، وهو جزء من اتجاه أكبر لعمليات الدمج والاستحواذ حيث يتطلع منتجو المعادن إلى الشراء بدلاً من بناء نمو الإنتاج.

ويؤكد الخبراء، أن فشل الصناعة في توفير إمدادات كافية من المعدن الأحمر، يمكن أن يعرقل عملية الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف.

دور النحاس في تحول الطاقة

النحاس هو المعدن الأكثر موصلية بعد الفضة، وعلى الرغم من أنه باهظ الثمن، إلا أن استخدام بدائل أرخص مثل الألومنيوم يعني التنازل عن الكفاءة.

ويمكنك العثور على المعدن الأحمر، في منتجات متنوعة مثل مكيفات الهواء والرقائق الدقيقة، ويوجد حوالي 65 رطلاً (29 كيلوجرامًا) منه في السيارة المتوسطة وأكثر من 400 رطل في المنزل النموذجي.

وهناك حاجة إلى ملايين الأقدام من الأسلاك النحاسية لبناء الشبكات الأكثر تعقيدًا التي يمكنها التعامل مع الكهرباء التي تنتجها مصادر الطاقة المتجددة اللامركزية، وموازنة إمداداتها المتقطعة.

مضاعفة الطلب لتحقيق صافي انبعاثات الكربون الصفرية

وتتطلب مزارع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، المنتشرة غالبا على مساحات واسعة، قدرا أكبر من المعدن الأحمر، لكل وحدة من الطاقة المنتجة مقارنة بمحطات الطاقة المركزية التي تعمل بالفحم والغاز.

وتستخدم السيارات الكهربائية أكثر من ضعف كمية المعدن الأحمر، التي تستخدمها السيارات التي تعمل بالبنزين، وفقًا لتحالف النحاس.

ومن المرجح أن يستلزم تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون الصفرية مضاعفة الطلب السنوي على النحاس بحلول عام 2035 إلى 50 مليون طن متري، وفقًا لدراسة ممولة من الصناعة أجرتها شركة S&P Global.

وحتى المتنبئون الأكثر تحفظا يتوقعون نمو الطلب بمقدار الثلث على مدى العقد المقبل، مع زيادة الحكومات، والشركات، الاستثمارات في إزالة الكربون، وليس من المؤكد على الإطلاق أن هذا القدر من المعدن الأحمر سيصبح متاحًا.

لماذا يمكن أن تكون إمدادات النحاس قصيرة؟

وعلى الرغم من إعادة تدوير المزيد من النحاس، إلا أنه لن يكون كافياً لتغطية الطلب، وبالتالي فإن البديل الوحيد هو استخراج المزيد من الأرض. وهناك الكثير من المعدن الأحمر، وقد استجابت الصناعة لارتفاع الطلب في الماضي، ولكن هناك أيضاً العديد من العقبات التي تحول دون تعزيز الإنتاج بشكل ملموس.

ويعد النحاس بمثابة المحرك الكلاسيكي للاقتصاد العالمي، حيث يرتفع وينخفض جنبًا إلى جنب مع الإنتاج الصناعي، ويتوخى عمال المناجم الحذر بشأن زيادة طاقتهم خوفًا من الوقوع في فخ انخفاض الطلب.

وتضاف إلى ذلك مشكلة أعمق وأكثر هيكلية، وهي أن استخراج الرواسب الجديدة أكثر صعوبة، وأكثر تكلفة مع انخفاض درجات الخام، مما يعني الحاجة إلى استخراج المزيد من الصخور لتأمين نفس الكمية من المعدن. كما أن التدقيق المتزايد في التكاليف البيئية لتعدين المعدن الأحمر، لا يشجع على المزيد من الاستثمار.

150 مليار دولار استثمارات مطلوبة لتعويض النقص

وأدى الارتفاع الأخير في الأسعار إلى تساؤل المتداولين، والمسؤولين التنفيذيين، عما إذا كان النحاس قد بدأ في الاستجابة لضغط العرض الذي يلوح في الأفق.

وتشير تقديرات مجموعة “غولدمان ساكس”، إلى أن الصناعة تحتاج إلى إنفاق 150 مليار دولار على مدى العقد المقبل لمعالجة النقص السنوي المتوقع في العرض بمقدار 8 ملايين طن.

ولتحفيز هذا النوع من الإنفاق، ستحتاج شركات التعدين إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، وفقًا لمجموعة ترافيغورا وبلاك روك.

كيف تتدافع الدول لتأمين الإمدادات؟

بقدر ما أملى النفط الجغرافيا السياسية في القرن الماضي، أصبح الوصول إلى المعدن الأحمر، ضرورة اقتصادية في هذا القرن، حيث تتدافع الحكومات لتأمين تلك الإمدادات المحدودة في المستقبل.

ويتم استخراج معظم خام النحاس في أمريكا اللاتينية، وأفريقيا، وتتم معالجته محليًا لإنشاء منتج أكثر تركيزًا، والذي يتم بعد ذلك تصديره إلى دول أخرى حيث يتم صهره لإنتاج النحاس النقي.

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية، أن سوق المعدن الأحمر، قد شهد نموًا بنحو 50% بين عامي 2017، و2022، لتصل قيمته إلى حوالي 200 مليار دولار.

ووفق أحدث البيانات المتاحة، كان العالم يستهلك بين 9 إلى 10 ملايين طن من المعدن الأحمر، منذ حوالي عشرين عامًا، وحالياً يبلغ استهلاكه 23 إلى 24 مليون طن، أي تضاعف الرقم خلال 20 عامًا.

وقد عوضت الصين عن احتياطياتها المحلية الضعيفة من خلال اقتناص المناجم في الخارج، وبناء قدرة صهر هائلة محليا.

ومع وجود عدد كبير من المشترين المتحمسين، فإن المنتجين الرئيسيين مثل شيلي، وبيرو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لديهم فرصة أكبر لإملاء شروط التجارة.

ويتم استخراج النحاس من الخام باستخدام مواد كيميائية يمكن أن تدخل إلى المياه الجوفية، وتلوث الأراضي الزراعية، وتقتل الحياة البرية، وتلوث مياه الشرب.

ومن المتوقع أن تنمو كمية النفايات الصخرية المتبقية بعد معالجة خام المعدن الأحمر، من معدل سنوي قدره 4.3 مليار طن في عام 2020 إلى 16 مليار طن في عام 2050، وفقًا لباحثين في جامعة كوينزلاند في أستراليا.

وقدر الباحثون أن التخزين الآمن لهذا المنتج الثانوي، والذي يجب إدارته بعناية لتجنب الركود والانهيارات الأرضية، قد يكلف الصناعة 1.6 تريليون دولار إضافية.

ماذا يعني انخفاض إنتاج المعدن الأحمر؟

ومن شأن النقص الحاد في النحاس أن يتسبب في ارتفاع الأسعار مما قد يؤدي إلى الإضرار باقتصاديات المركبات الكهربائية، والشبكات الذكية، ومصادر الطاقة المتجددة، وإبطاء اعتمادها.

ويمكن لمصنعي تكنولوجيات الطاقة النظيفة أن يساعدوا أنفسهم من خلال إيجاد طرق لاستخدام كميات أقل من المعدن الأحمر في منتجاتهم.

ومن شأن الأسعار المرتفعة أن تمنح عمال المناجم حافزًا أكبر لزيادة الإنتاج.

لكن تطوير منجم جديد يستغرق عدة سنوات، لذلك حتى لو أعطت موجة من الطلب الجديد شركات التعدين الثقة للشروع في استثمارات جديدة ضخمة، فإن الأمر سيستغرق حوالي عقد من الزمن لتحريك البوصلة بشأن توقعات الإنتاج.