كم تنفق دول حلف الناتو الـ 31 على الدفاع؟

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سيشجع روسيا على مهاجمة حلفاء الناتو ( شمال الأطلسي) “الجانحين” الذين، في رأيه، ينفقون القليل جدًا على الدفاع.

لقد صدمت تصريحاته القادة على جانبي المحيط الأطلسي، وأساءت وصف كيفية عمل التحالف الذي يضم 31 عضوا.

أعضاء الناتو يدفعون نفقات التشغيل

ولكن غالبية الدول الأعضاء في الناتو تقوم بدفع حصة مالية لتغطية نفقات تشغيل منظمة حلف شمال الأطلسي، التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية لمساعدة أوروبا الغربية على مواجهة الاتحاد السوفيتي بدعم أمريكا وكندا.

لكنهم لا يدفعون رسوم العضوية للبقاء في التحالف، لذلك ليس هناك أي انحراف يمكن الحديث عنه، بحسب الواشنطن بوست.

ومع ذلك، تلتزم الدول بإنفاق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع كل عام، بهدف ضمان الاستعداد العسكري للحلف وردع أي هجمات محتملة.

وهذا الالتزام هو مبدأ توجيهي، وليس شرطا، وهو قائم منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

11 دولة ملتزمة بحلف الناتو

وخلال 2023، حققت 11 دولة هذا هدف الإنفاق على الدفاع أو تجاوزته، وفقًا لإحصائيات الناتو، بينما أنفق الباقون أجزاء أصغر من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع. (أيسلندا، الدولة العضو الوحيدة التي ليس لديها قوات مسلحة، تم حذفها من مجموعة البيانات).

وتشير البيانات إلى أن معظم البلدان التي أنفقت أكثر من نسبة 2% إما تشترك في حدود مع روسيا أو تقع بالقرب من الخطوط الأمامية للحرب الأوكرانية، لهذا فأن تلميح ترامب بأنهم لا يدفعون حصتهم غير صحيح، وفق الواشنطن بوست.

بولندا في الصدارة وأمريكا الوصيفة

لكن بولندا، التي تشترك في جزء من حدودها الشمالية مع جيب كالينينجراد الروسي وامتداد طويل من حدودها الجنوبية الشرقية مع أوكرانيا، حققت مفاجأة بإنفاقها حصة أكبر من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في العام الماضي مقارنة بأي دولة عضو أخرى، بنسبة 3.9%.

واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بنسبة 3.49%.. لكن بالأرقام الأولية، فإن ميزانية الدفاع الأمريكية البالغة 860 مليار دولار هي أكثر من ضعف ميزانية جميع حلفاء الناتو الآخرين مجتمعين.

ومن بين الدول الأعضاء الأخرى التي تنفق أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي إستونيا، وليتوانيا، ورومانيا، وأحدث عضو في الناتو، فنلندا، التي انضمت إلى الحلف العام الماضي.

ومعظم كبار المنفقين لديهم قوانين أو سياسات وطنية تتطلب إنفاقًا دفاعيًا بنسبة 2% وفقًا لأهداف الناتو.

وكان من البديهي أن تنفق دول الحلف البعيدة عن روسيا أقل من المستوى التوجيهي البالغ 2 %، بينما أنفقت بعض الدول، بما في ذلك كندا وألمانيا وإيطاليا، بشكل أكبر تحت هذا الهدف، على الرغم من أن ناتجها المحلي الإجمالي يتجاوز تريليون دولار.

وعام 2014، غزت روسيا شبه جزيرة القرم وضمتها، مما أدى إلى تأجيج التوترات في أوروبا الشرقية ودفع الناتو إلى مضاعفة هدف الإنفاق البالغ 2%.

وفي هذا العام، كان3 حلفاء فقط يحققون هدف الإنفاق على الدفاع.

وارتفع العدد إلى 7 دول في عام 2022، وبعد الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير من 2023، ارتفع الإنفاق الدفاعي في العديد من البلدان.

انضمام السويد لحلف الناتو

وفي وقت سابق من هذا العام، صوتت تركيا لصالح عضوية السويد بعد شهور من التأخير، وفي انتظار تصديق المجر، من المتوقع أن تنضم السويد إلى حلف شمال الأطلسي هذا العام باعتبارها العضو الثاني والثلاثين، وقد التزمت السويد بإنفاق 2.1% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتنفق بعض الدول الأعضاء أكثر ولكنها لم تتجاوز بعد نسبة 2%، بينما التزم البعض الآخر، لكن الضغوط التي فرضها التوترات العالمية لزيادة الإنفاق الدفاعي لم تمر دون أن يلاحظها أحد.

ألمانيا تتعهد بتحقق هدف الناتو

ويوم الاثنين بعد تصريحات ترامب، تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز بتحقيق هدف الناتو البالغ 2%، قائلا: “هناك حاجة ماسة لذلك.. لأنه على الرغم من قسوة هذا الواقع، فإننا لا نعيش في زمن السلام”.

وتصدرت بولندا القائمة مرة أخرى، حيث قفز إنفاقها الدفاعي من 2.4% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى 3.9%.

وفي المجمل، أنفقت بولندا أكثر من 29 مليار دولار على الدفاع العام الماضي، أي ما يقرب من 12 مليار دولار أكثر مما أنفقته في عام 2022 و3 أضعاف ما أنفقته قبل عقد من الزمن.

كما قامت فرنسا وسلوفاكيا والمجر والعديد من الدول الأخرى بزيادة الإنفاق الدفاعي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.