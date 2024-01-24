تركيا تمنح السويد الضوء الأخضر.. خطوة واحدة على طريق “الناتو”

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، الثلاثاء، إن ستوكهولم تفصلها خطوة واحدة فقط، قبل نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي “الناتو“، وذلك بعد أن وافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى الحلف.

وأعلن كريسترشون عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا):” نحن اليوم على بعد خطوة واحدة من نيل العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي“.

وأضاف:” تصويت البرلمان التركي بكامل هيئته لصالح انضمام السويد للحلف أمر إيجابي”.

تركيا توافق على انضمام السويد إلى “الناتو”

وافق البرلمان التركي على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الثلاثاء، حسب رويترز، بعد مناقشات استمرت أكثر من 4 ساعات، مما أزال آخر عقبة رئيسية أمام توسيع التحالف العسكري الغربي بعد تأخير بلغت مدته 20 شهرا.