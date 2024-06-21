المليارديرة ميليندا غيتس تخرج عن الحياد وتكشف دعمها لحملة بايدن الرئاسية

أعلنت المليارديرة ميليندا غيتس، زوجة مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس السابقة، أنها ستصوت للرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وزعمت أن دعمها لبايدن جاء بعد أن عرضت فترة ولاية ترامب الأولى صحة المرأة للخطر، وهددت سلامتها وحرمتها من الحريات الأساسية، وطالب من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه. وكانت ميليندا فرينش غيتس قد أعلنت الاستقالة من منصبها كرئيسة مشاركة لمؤسسة بيل وميليندا غيتس، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من إعلانها هي وزوجها السابق انفصالهما عقب تورط بيل غيتس بعلاقات منها زيارته لجفري ابستين المدان بجرائم اتجار بالبشر.

ونشرت فرينش غيتس في مقال نشرته شبكة سي إن إن: “لم أؤيد مرشحًا رئاسيًا من قبل. غالبًا ما يتطلب عملي في مجال المساواة بين الجنسين والصحة العالمية العمل مع قادة من كلا الجانبين، لذلك تجنبت التحدث علنًا عن من صوتت له في الانتخابات السابقة”. لكن هذا العام مختلفبعد أن عرضت فترة ولاية [الرئيس السابق دونالد ترامب الأولى صحة النساء للخطر، وهددت سلامتهن وحرمتهن من الحريات الأساسية، فأنا أدعم بايدن في هذه الانتخابات وأطلب من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه”.

في تفسيرها لتأييدها، ركزت فرينش جيتس على سجل المرشحين فيما يتعلق بقضايا المرأةقائلة “بينما تباهى ترامب بالتراجع عن حقوق المرأة، فإن بايدن يفهم أن مستقبل بلدنا يعتمد عليها. لهذا السبب حصل بايدن على صوتي. أحث أي شخص يهتم بالنساء والأسر على الانضمام إلي”. ووفقًا لشروط اتفاقية طلاق عائلة غيتس، غادرت فرينش المؤسسة بمنحة قدرها 12.5 مليار دولار، وتقدر صافي ثروتها بأكثر من 13 مليار دولار، وفقًا لبلومبرغ. ولم تذكر فرينش جيتس في تأييدها يوم الخميس ما إذا كانت تخطط للتبرع لحملة بايدن بحسب سي ان بي سي.