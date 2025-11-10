الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق السعودية

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يوم الخميس القادم الموافق 22 جمادى الأولى 1447هـ تأسياً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلب الغيث عند الجدب.

وأكد الديوان الملكي السعودي في بيان، صدر مساء اليوم الإثنين، أن هذه الدعوة تأتي حثاً على التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والإكثار من أعمال البر والطاعات، من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على الناس وتفريج كُربهم، رجاء أن يُفرّج الله عن البلاد والعباد ويغيثها بواسع رحمته.

وحثّ البيان الجميع على أداء صلاة الاستسقاء وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، والإلحاح في الدعاء، مشيراً إلى أن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه.

واختتم البيان بسؤال الله جلّ شأنه أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وينزل رحمته غيثاً نافعاً مباركاً.

صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء هي صلاة يُشرع إقامتها عند تأخّر المطر أو جدب الأرض، حيث يناجي المسلمون الله تعالى بأن ينزّل غيثاً.

سبق أن أقيمت في المملكة مثل هذه الصلوات في جميع المناطق عند تأخّر الأمطار أو وجود حالة جدب أو خشية نقص المياه.

وتُعد ظروف السعودية المناخية مناخاً صحراوياً بصورة رئيسية، ما يجعل طلب الغيث والدعاء به أمراً ذا دلالة دينية وإنسانية، يسعى إلى تذكير المجتمع بأهمية الموارد الطبيعية والتوجه إلى الله.

ويأتي هذا الدعاء في ظل بيئات تواجه تغيرات مناخية وموسمية، حيث تشير دراسات إلى أن بعض مناطق المملكة تشهد فترات أطول من الجفاف أو أمطاراً غير منتظمة، ما يعزّز أهمية المبادرات الروحية والمجتمعية.