المسؤولية الاجتماعية في سابك، ريادة عالمية لترسيخ أثر إيجابي مستدام

يوضح المهندس فيصل البحير نائب الرئيس لشؤون الشركة، مكانة المسؤولية الاجتماعية في سابك، والتي تجعلها في موقع ريادة عالمية لترسيخ أثر إيجابي مستدام.

تدرك (سابك) أن أعمالها اليومية وخططها المستقبلية تسهم بدور كبير في بناء عالم أفضل للجميع، خاصة المجتمعات التي تعمل فيها.

ولذلك تستثمر الشركة في تشكيل ملامح واعده لمستقبل افضل للمجتمعات عبر استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تشمل العديد من المبادرات لتحسين مستوى جودة الحياة لملايين البشر حول العالم. في هذا الحوار الخاص، نستضيف المهندس فيصل البحير، نائب الرئيس لشؤون (سابك)، ليحدثنا أكثر عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية واستراتيجيتها ومنجزاتها وإسهاماتها في تحقيق (رؤية السعودية 2030) وغير ذلك من المحاور الرئيسة التي تسلط مزيدًا من الضوء على الدور الذي تلعبه (سابك) في مجال خدمة المجتمعات وتنميتها. ** نود في البداية أن نتعرف على ما تمثله المسؤولية الاجتماعية بالنسبة لشركة (سابك) وذلك على ضوء تجربتها الرائدة في هذا المجال؟ المسؤولية الاجتماعية لا تعد عملًا مصاحبًا نقوم به بقدر ما هي جزء أصيل في صميم ما كل ما نقوم به، كما أن نجاح أعمالنا لا ينفصل عن إسهامنا في خدمة المجتمعات التي نعمل فيها، لقد كان لهذا الفهم أثره في صنع تجربتنا الرائدة في المسؤولية الاجتماعية عبر العقود الماضية، في حين كان للتجربة المتراكمة دورها في بناء المعرفة والخبرة التي تمكننا من تحديد المسارات الأكثر احتياجًا لدى الناس والعمل عليها مما يسهم في تمكينهم من تحسين حياتهم وحياة من حولهم. نعمل باستمرار على أن يسير تطوير برامجنا للمسؤولية الاجتماعية في اتجاه متواكب مع نمو أعمالنا في أماكن حضورنا، كما أننا سعداء بامتلاك القدرة المتواصلة على تطوير هذا المجال لدينا من خلال رؤية مؤسسية تعنى بالإبداع والابتكار والاستدامة في خدمة المجتمع.

وصل إنفاقنا على المسؤولية الاجتماعية على مدى السنوات الـ 18 الماضية أكثر من 3.5 مليار ريال سعودي

لقد استطعنا في العام 2020م، الوصول إلى حوالي 35 مليون شخص في 34 دولة في العالم من خلال استثمارات بلغت 148 مليون ريال سعودي، هذه الأرقام تعكس جانبًا من التزامنا بتنمية المجتمعات وحافزًا إضافيًا يدفعنا للاستمرار في هذه العمل بما يلهم الجميع في قطاعنا والقطاعات الأخرى، الأمر الذي من شأنه تنويع البرامج وتوسيع نطاق الفائدة والاستجابة لشرائح إضافية من المستفيدين، خاصة بعد أن أثبتت الآونة الأخيرة أهمية المسؤولية المجتمعية في مواجهة وتخفيف أثر التحديات المختلفة. ** نعرف أن استراتيجيتكم تتفق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. هل يمكن أن تحدثونا أكثر عن هذا الجانب. هذا صحيح، تساهم جهودنا في مجال المسؤولية الاجتماعية في تحقيق مجموعه من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث تركز استراتيجيتنا على أربعة مجالات رئيسة، وهي: الصحة، والتعليم في مجال العلوم والتقنية، وحماية البيئة، والمياه والزراعة المستدامة. تشكل هذه المجالات استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لـ (سابك)، وبحسب ما تشير إليه دراسات تقوم بها أطراف مستقلة؛ فإن التزامنا بهذه الاستراتيجية جعلنا نصنف من أكثر الشركات إسهامًا في المسؤولية الاجتماعية مقارنة مع شركات عالمية في قطاع البتروكيماويات والقطاعات الأخرى.

الجائحة أثبتت أهمية المسؤولية المجتمعية في مواجهة وتخفيف أثر التحديات المختلفة.

كما أود التأكيد على اهتمام (سابك) بتحقيق التنمية المستدامة في جميع المناطق التي تعمل بها، حيث يعد هذا عنصرًا أساسيًا في تحديد وتصميم المبادرات التي نقوم بها، كما نعمل باستمرار على أن نجعلها ذات أثر مستمر وقيمة متجددة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية. وقد كان لهذا دوره الواضح في تشكيل تجربتنا في خدمة المجتمع على صعيد المملكة والعالم، حيث نهتم بالهدف النهائي لبرامجنا التي ننفذها على مدار العام، وندرس حجم وطبيعة أثرها ومدى استجابتها للحاجة الفعلية، كما نحرص على أن نصنع من خلالها قيمة تعزز جهود تنمية المجتمعات أينما كانت. ** هل يمكن أن تحدثنا أكثر حول أبرز المنجزات التي تم تحقيقها في هذه المجالات الأربعة الرئيسة؟ لا شك أن وجود استراتيجية للمسؤولية الاجتماعية يزيد من فاعلية وصول تأثيرها للمستفيدين، ومن أبرز الإنجازات في الجانب الصحي، افتتاح “مركز منتصف الطريق” في نوفمبر 2021م، من أجل تأهيل المتعافين من الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع، ونعمل الآن على بناء مستشفى للصحة النفسية في الرياض يضم أكثر من 150 سريرًا، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بنهاية عام 2022م. كما دعمنا إطلاق مشروع المسح الوطني للصحة النفسية وضغوط الحياة والذي يهدف إلى دراسة الصحة النفسية في المملكة العربية السعودية، وبحث سبل تعزيزها لدى الجميع إلى جانب إقامة الشراكات التي استهدفت التوحد ومتلازمة داون وأنواع أخرى من الإعاقة في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى تعاوننا مع الجمعيات الصحية والمجتمعية ووزارة الصحة في إطلاق ست عيادات للفحص الوقائي لسرطان الثدي، ويُتوقع أن تستفيد منه أكثر من 4800 امرأة سنويًا، كذلك قدمت (سابك) الدعم للاهتمام بالجوانب الصحية لدى 3000 يتيم في المملكة، كما عملنا على التخفيف من تأثير الجائحة من خلال 220 برنامجًا، بدءًا من دعم الجهود المهتمة بتوفير المواد الغذائية لذوي الدخل المحدود، ومرورًا بتوفير المعدات والإمدادات الطبية، فضلًا عن تقديم برامج التوعية الصحية. وفيما يتعلق بمجال التعليم، فقد أطلقت (سابك) العديد من البرامج والمبادرات في جميع أنحاء العالم، مثل مبادرة (سابك) العالمية للتعليم والابتكار، والمبادرة العالمية للعودة إلى المدارس، وقافلة العلوم، والعديد من البرامج التعليمية الأخرى. وقد وضعنا في اعتبارنا خلال تصميم هذه البرامج الحاجة الملحّة لتطوير المهارات في مجالي العلوم والتقنية في المملكة ومختلف دول العالم، والعلاقة الوثيقة بين التعليم الفاعل وتوفر الفرص الوظيفية ونمو الاقتصاد وتنويعه. لذا نعمل على تهيئة الأجيال الناشئة بمختلف المراحل التعليمية. أما على المستوى البيئي، الذي يشهد زخمًا عالميًا خلال هذا العام، فقد تواصلت جهود (سابك) في مجال التصدي لتغير المناخ وآثاره في جميع أنحاء العالم، حيث أطلقنا مبادرتنا العالمية لحماية البيئة في تسع دول. إضافة إلى مبادرة “الأرض أرضك” بمشاركة الموظفين وعائلاتهم، مع تركيز الشركة على إطلاق مبادرات نوعية في مجال الاستدامة وحرصها على أن تتم عملياتها التصنيعية والإنتاجية وفقًا لأعلى المعايير البيئية، حيث تهدف (سابك) إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 20٪ بحلول عام 2030م، مقارنة بعام 2018م. وفي مجال المياه والزراعة المستدامة، الذي يمثل اليوم عنوانًا بارزًا لمعالجة تحديات الأمن المائي والغذائي التي يواجها العالم، فقد موّلنا إنشاء مركز (استدامة) المختص بالأبحاث الزراعية التطبيقية، ونعمل حاليًا بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في إدارة أعمال المركز من أجل إيجاد وسائل مبتكرة تعزز كفاية استخدام المياه وزيادة إنتاج الغذاء وتطوير التقنيات الزراعية، كما نعمل على زيادة وعي المزارعين بأفضل الأساليب لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، عبر تنظيم الورش الفنية والقوافل الزراعية بمشاركة الخبراء والمتخصصين، هذه الجهود تتواكب مع أعمال (سابك) في المغذيات الزراعية المبتكرة، والمواد المستخدمة في حلول الري والتمديدات، من أجل تحسين كفاءة استهلاك الموارد المائية. ** كيف تسهم برامجكم في المسؤولية الاجتماعية ضمن دور (سابك) في تحقيق مستهدفات (رؤية السعودية 2030)؟ أود هنا الإشارة إلى أن الرؤية الوطنية الطموحة حملت في مضامينها ومستهدفاتها المسؤولية الاجتماعية، بدءًا من تنمية قدرات الإنسان إلى الارتقاء بجودة حياته و ودعمها نحو تنمية التطوع والمبادرات ودعم القطاع غير الربحي وتحسين البيئة والاستدامة. ونرى في هذا التوجه محفزًا لكل الشركات والمؤسسات لتفعيل جهودها وتنويعها من أجل خدمة المجتمع، كما أنه يدفعنا لتكثيف العمل على المحاور التي تلتقي فيها الركائز الأربعة لاستراتيجيتنا مباشرة مع الرؤية.

نؤمن أن القيمة الحقيقية للاستثمار في المسؤولية الاجتماعية تقاس بحجم التأثير الفعلي على المجتمعات.

وقد أقمنا شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير الاستراتيجية الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، من خلال ست ركائز، هي: تطوير مشاركات المسؤولية الاجتماعية وحوكمتها، وتنفيذ لوائح المسؤولية الاجتماعية المتكاملة، وتطوير التخطيط الوطني المتكامل، وتأسيس محفظة متوازنة من مخططات الحوافز، وبناء الوعي الوطني وتنمية قدرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، وإعداد أدوات المراقبة والقياس. ولعل من المهم هنا الإشارة إلى ضرورة التكامل بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص والغير الربحي في سبيل تحقيق أهداف الرؤية ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية، ويشمل ذلك نقل المعرفة وتأهيل كفاءات متخصصة ومشاركة المنجزات وقصص النجاح، ومن هذا المبدأ فإننا نسعى دائمًا إلى مشاركة تجربتنا في خدمة المجتمع في البرامج والمبادرات الاجتماعية، بما يسهم في تنمية المجتمعات اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، وذلك وفق استراتيجيات وآليات مستدامة يتم تطبيقها على مستوى المملكة. ** هل لنا أن نعرف جانبًا من الجوائز التي حققتها (سابك) في مجال المسؤولية الاجتماعية؟ في (سابك) نؤمن أن الجائزة الأهم للمسؤولية الاجتماعية هي مواصلة القيام بها ورؤية أثرها، فهذه الرحلة تمنحنا الكثير من المكتسبات التي لا تقدر بثمن، ولعل من أبرزها امتلاك فرصة التعبير العملي لقيمنا وانتمائنا لمحيطنا البيئي ومجتمعنا الإنساني، فضلًا عن ما حققناه عبر السنوات الماضية من المعرفة والخبرة في مجال خدمة المجتمع والاستجابة لاحتياجاته في مختلف الظروف، والارتقاء بأنماط ومستويات العمل التطوعي.

والمسؤولية الاجتماعية بالنسبة لموظفينا هي رحلة تعلم وتطور لا تتوقف، كما أنها فرصة مهمة لتطوير المهارات المهنية والشخصية لكل المشاركين فيها. فعلى سبيل المثال، وقبل جائحة كورونا التي فرضت التباعد الاجتماعي وعدد من الإجراءات الاحترازية، ساهم 2531 من موظفينا بـ 10874 ساعة تطوعية لخدمة المجتمع في العام 2019م، استفاد منها نحو أكثر من 340 ألف شخص حول العالم، ولهذا فقد اعتدنا أن نقول دائمًا أن لدينا أكثر من 32 ألف سفير للأمل، وهم موظفينا الذين يعملون اليوم في أكثر من 50 دولة حول العالم.