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المركزي الأوروبي والتضخم.. حرب أوشكت على النهاية

كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، يرى أن خفض أسعار الفائدة بات أمرا محتملا.. تعرف إلى الموعد.

فريق التحرير by فريق التحرير
المركزي الأوروبي والتضخم.. حرب أوشكت على النهاية
المركزي الأوروبي والتضخم.. حرب أوشكت على النهاية

يتجه البنك المركزي الأوروبي، إلى البدء في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل يوم 6 يونيو المقبل، وحينها سيصبح أول البنوك المركزية الكبرى، التي تتجه لخفض الفائدة بعد الموجة التضخمية العالمية التي بدأت قبل 3 أعوام وأدت إلى دورة التشديد النقدي، حسبما قال كبير الاقتصاديين بالبنك، فيليب لين، في مقابلة مع فايننشال تايمز.

توقعات البنك المركزي الأوروبي

المركزي الأوروبي والتضخم.. حرب أوشكت على النهاية

وأكد كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي، أنه باستثناء المفاجآت الكبرى، فأن معدلات التضخم في هذه المرحلة، نراها كافية لإزالة المستوى الأعلى من القيود.

وكان المركزي الأوروبي، قد ثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماع للسياسة النقدية في أبريل، ليستمر سعر الفائدة على الإيداع عند مستوى قياسي قدره 4% منذ سبتمبر الماضي.

أسباب خفض أسعار الفائدة

 سجل التضخم في منطقة اليورو، نحو 2.4% في أبريل، متراجعا عن ذروة تجاوزت 10% في أكتوبر 2022، بحسب مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات.

وأدى انحسار بيانات التضخم لتقترب من مستهدف البنك عند 2%، إلى توقع المستثمرين خفض سعر الفائدة على الإيداع بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأسبوع المقبل، بحسب فايننشال تايمز.

لكن الحرب لم تنته بعد!

المركزي الأوروبي والتضخم.. حرب أوشكت على النهاية

 رغم أن خفض أسعار الفائدة بات أمرا محتملا، يجب أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة بما يكفي لكبح التضخم، حسبما يرى لين.

وأضاف أن “الطريق ستكون وعرة وتدريجية”، مشيرا إلى أن “أفضل إطار لنقاشات هذا العام هي أننا لا نزال بحاجة إلى أن تكون السياسة النقدية تقييدية طوال العام”.

متى يمكن توقع عودة المستويات الطبيعية لمعدلات الفائدة؟

المركزي الأوروبي والتضخم.. حرب أوشكت على النهاية

“بحسب التوقعات الأساسية، نتوقع العام المقبل أن نرى تباطؤا ملحوظا في الأجور، وتراجع تأثيرات الأساس للإجراءات المالية التي أدت إلى ارتفاع التضخم هذا العام، وحينها سنناقش إعادة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية”، بحسب لين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...