المركزي الأوروبي والفيدرالي يلمحان إلى خفض أسعار الفائدة

ألمح البنك المركزي الأوروبي، إلى إمكانية حدوث تحول في سياسة أسعار الفائدة، مع احتمال المضي قدما في أول خفض للفائدة يونيو المقبل عقب نشر بيانات الأجور للربع الأول من العام 2024.

ويوم الخميس، أبقى المركزي الأوروبي، في اجتماعه على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها القياسية، بحسب رويترز.

المركزي الأوروبي يلمح لخفض أسعار الفائدة

بينما وضع المركزي الأوروبي، بحذر الطريق لخفضها في وقت لاحق هذا العام، قائلا إنه حقق تقدما جيدا في خفض التضخم.

فبعد الاستهانة بالارتفاع المفاجئ في الأسعار قبل عامين، كان البنك المركزي للدول العشرين التي تستخدم منطقة اليورو متردداً في إعلان النصر على ما تبين أنها نوبة التضخم الأكثر وحشية منذ عقود من الزمن.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي: “سنعرف المزيد في أبريل، لكننا سنعرف الكثير في يونيو”.

وألمحت لاجارد، بقوة إلى أنه من المرجح أن يحدث ذلك في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 6 يونيو، حيث سيتم بعد ذلك نشر بيانات الأجور للربع الأول.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعًا آخر للسياسة قبل ذلك، في 11 أبريل المقبل.

وأشارت لاجارد، إلى أن التضخم، بما في ذلك جميع التدابير الأساسية تقريبًا، قد انخفض نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2٪، ومن المتوقع الآن أن ينخفض على مدى العامين المقبلين عما توقعه البنك المركزي قبل بضعة أشهر فقط.

الفيدرالي الأمريكي يلمح لخفض أسعار الفائدة

وعلى ضفة الأطلسي الأخرى، قال رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول إن البنك “ليس بعيدا” عن اكتساب الثقة التي يحتاج إليها في استمرار تراجع التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

تصريحات باول، عن الموقف الحالي للسياسة النقدية في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، حفزت ثقة المستثمرين في خفض محتمل لأسعار الفائدة خلال يونيو، ما أدى إلى تحقيق مؤشري ستاندرد أند بورز 500، وناسداك قفزة جديدة ليغلقا عند مستويات قياسية يوم الخميس.

لكن المؤشرين بددا معظم مكاسبهما يوم الجمعة، إذ انخفض ستاندرد أند بورز 0.7%، وناسداك 1.2%.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، كان مترددًا في إعلان انتهاء معركة التضخم، وحذر في شهادته أمام لجنة مجلس الشيوخ، كما فعل يوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، من أن المزيد من التقدم نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ليس مضمونًا.

وأظهرت أحدث البيانات أن معدل التضخم الرئيسي، مقاسًا بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بلغ 2.4%، مع ارتفاع طفيف لمقياس التضخم الأساسي بنسبة 2.8%.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل عامين بشكل طفيف بعد تصريحات باول، وأكد المستثمرون رهاناتهم على أن تخفيض سعر الفائدة الفيدرالي سيحدث في يونيو.

يجتمع البنك المركزي المقبل يومي 19 و20 مارس، وسيصدر بيان سياسة جديد بالإضافة إلى توقعات اقتصادية محدثة من شأنها أن تلقي المزيد من الضوء على توقعات صناع السياسات لهذا العام.