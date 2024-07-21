بنجلاديش تلغي قرارا تسبب باحتجاجات

ألغت المحكمة العليا في بنجلاديش يوم الأحد أغلب الحصص في الوظائف الحكومية التي أشعلت احتجاجات طلابية على مستوى البلاد أسفرت عن مقتل 114 شخصا على الأقل في الأيام الأخيرة بحسب رويترز، وكانت هناك حصص كبيرة للمحاربين من أجل الاستقلال عن باكستان.

وقال المدعي العام في بنجلاديش أ.م. أمين الدين لرويترز إن محكمة الاستئناف في المحكمة العليا رفضت أمرا أصدرته محكمة أدنى درجة وأمرت بأن تكون 93% من الوظائف الحكومية في الدولة الواقعة في جنوب آسيا مفتوحة للمرشحين على أساس الجدارة.

وقال عبر الهاتف “لقد قال الطلاب بوضوح إنهم ليسوا بأي حال من الأحوال جزءًا من العنف والحرق العمد الذي حدث في بنغلاديش منذ يوم الاثنين”.

وقال أمين الدين “آمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها بعد حكم اليوم وأن يتوقف الأشخاص ذوو الدوافع الخفية عن تحريض الناس”. “سأطلب من الحكومة معرفة الجناة وراء العنف واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم”.

ألغت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة نظام الحصص في عام 2018، لكن المحكمة الأدنى أعادت العمل به الشهر الماضي، وحددت الحصص الإجمالية بنسبة 56٪، مما أثار الاحتجاجات والقمع الحكومي الذي أعقب ذلك.

توقفت خدمات الإنترنت والرسائل النصية في بنجلاديش منذ يوم الخميس، مما أدى إلى قطع الاتصال بالبلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، حيث شنت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجمعات العامة. وقام الجنود بدوريات في شوارع العاصمة دكا، حيث أقيمت نقاط تفتيش للجيش، بعد أن أمرت الحكومة بحظر التجول في وقت متأخر من يوم الجمعة. وقال شاهد من رويترز إن الشوارع القريبة من المحكمة العليا كانت هادئة فور صدور القرار. وأظهرت لقطات تلفزيونية دبابة عسكرية متمركزة خارج بوابة المحكمة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت بوقوع اشتباكات متفرقة في وقت سابق من اليوم بين المحتجين وقوات الأمن. ولم تتمكن معظم المكالمات الهاتفية الخارجية من الاتصال بينما لم يتم تحديث مواقع المنظمات الإعلامية التي تتخذ من بنجلاديش مقرا لها وظلت حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي غير نشطة.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن حظر التجول حتى الساعة الثالثة مساء (0900 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد سيستأنف “لفترة غير محددة” بعد استراحة لمدة ساعتين لجمع الإمدادات. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما سيحدث لحظر التجول بعد الحكم.

اندلعت اضطرابات على مستوى البلاد في أعقاب غضب الطلاب من حصص الوظائف الحكومية التي تضمنت تخصيص 30٪ من الوظائف لأسر أولئك الذين قاتلوا من أجل الاستقلال عن باكستان.

وقال المدعي العام إن المحكمة العليا وجهت الحكومة بخفض حصص الوظائف لأسر مقاتلي الاستقلال إلى 5٪. وأضاف أن 2% المتبقية من الوظائف التي لا تزال خاضعة للحصص مخصصة لأشخاص من ما يسمى بالمجموعات المتخلفة والمعوقين. كما تأججت المظاهرات – وهي الأكبر منذ إعادة انتخاب حسينة لفترة رابعة متتالية هذا العام – بسبب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الذين يشكلون ما يقرب من خمس السكان. وأثارت تكاليف المعيشة المرتفعة احتجاجات دامية في بنجلاديش العام الماضي، بعد أشهر من لجوئها إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 4.7 مليار دولار في الوقت الذي تكافح فيه لدفع ثمن النفط والغاز المستوردين بسبب تضاؤل ​​احتياطيات الدولار.