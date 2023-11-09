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المؤتمر السعودي العربي الإفريقي يسفر عن 50 اتفاقية جديدة

يشهد المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي توقيع الصندوق السعودي للتنمية، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع 12 دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال.

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي

أعلنت وزارة المالية السعودية عن توقيع المملكة لأكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الدول الإفريقية، تهدف لتحقيق شراكة متينة ومستقبل واعد لأطرافها، ضمن أعمال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، المنعقد في الرياض.

وأضافت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن عدد حضور المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، تجاوز 1000 مشارك من المسؤولين السعوديين والعرب والأفارقة والمستثمرين من مختلف الجنسيات، والاتحادات التجارية، والمنظمات الدولية.

ويهدف المؤتمر، إلى تعزيز الشراكة السعودية العربية الأفريقية بعدد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

وفيما يلي أبزر الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، التي وقعتها السعودية، مع عدد من الدول الإفريقية، لتحقيق شراكة متينة ومستقبل واعد لأطرافها:

14 اتفاقية قرض تنموي

شهد المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي، توقيع الصندوق السعودي للتنمية، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة، مع 12 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال.

5 مذكرات تفاهم في مجال الطاقة

كما شهد المؤتمر، توقيع الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، على 5 مذكرات تفاهم في كافة مجالات الطاقة، بين السعودية، و5 دول إفريقي، وهي السنغال ورواندا وتشاد وإثيوبيا،ونيجيريا.

مذكرة تفاهم مع مصر

وخلال المؤتمر، وقع محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، مذكرة تفاهم مع محمد معيط، وزير المالية المصري، بهدف إقامة حوار مالي رفيع المستوى بين وزارتي المالية في البلدين.

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع جامبيا

كما شهد المؤتمر، توقيع اتفاقية بين السعودية وجمهورية جامبيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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