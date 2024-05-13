سباق مختلف في الفضاء.. هل تكون الكويكبات مصدرنا الجديد للمعادن؟

في عام 2023، أطلقت شركة أسترو فورج مركبة مدارية إلى الفضاء، من أجل استكشاف الكويكبات القريبة من الأرض، وإمكانية التعدين عليها، في ما يمثل اتجاها متناميا للشركات الراغبة في تعدين الصخور الكونية، وتقليل الضرر الواقع على البيئة، وفقا لتقرير مجلة “أن دارك”.

والمحاولات السابقة للتعدين في الفضاء، واستكشاف الكويكبات القريبة من الأرض باءت بالفشل، خصوصا مع ارتفاع تكلفة إطلاق الصواريخ، وصعوبة إدرار أي أرباح للشركات.

كما لم تكن هناك قواعد واضحة بشأن التعدين في الفضاء، سواء من الناحية القانونية، أو كيفية ممارسته بشكل مسؤول، ما تسبب في إحجام المستثمرين عن الإقدام على الاستثمار في هذا المجال.

لماذا البحث عن المعادن في الكويكبات بالفضاء؟

بعض الكويكبات تكون غنية بمعادن مثل البلاتين والكوبالت التي تدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية، والبطاريات، لكن بتركيز أعلى من الموجود في باطن كوكب الأرض، ما يسهل عملية استخراجها.

هذا الاتجاه يمكن أن يفتح الباب أمام تطوير التكنولوجيا الخضراء، وصناعة بطاريات قائمة على البلاتين تتمتع بقدرة تخزين عالية، يمكن استخدامها في السيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة.

التركيز على القمر.. معسكرات رواد الفضاء

لقد تركز الكثير من الاهتمام على القمر، حيث تخطط الدول لإنشاء مواقع استيطانية هناك، وسوف تحتاج إلى الإمدادات.

وكالة “ناسا“، على سبيل المثال، لديها طموحات لبناء معسكرات قاعدة لرواد الفضاء خلال العقد المقبل، وفي الوقت نفسه، تأمل الصين في إنشاء محطة دولية لأبحاث القمر.

جاذبية الصخور الفضائية لا تزال قوية

ومع ذلك، فإن جاذبية الصخور الفضائية لا تزال قوية، والمجموعة الجديدة من الشركات مفعمة بالأمل، بعد تحسن الصورة الاقتصادية مع انخفاض تكلفة إطلاق الصواريخ، وكذلك البيئة التنظيمية، حيث قامت الدول بوضع قوانين تسمح على وجه التحديد بالتعدين في الفضاء.

لكن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان المنقبون في هذا العقد سيستفيدون من الأماكن التي حفر فيها الآخرون بالمنطقة الحمراء أو سيدفنون بسبب خطط أعمالهم.

3 شركات تتخذ خطوات سريعة للبدء في تعدين الفضاء

والآن، تتخذ كل من ترانس أسترا، وكارمان+، وأسترو فورج، خطوات سريعة في هذا المجال، مستغلة أنظمة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وتطور علوم المواد وتكنولوجيا التصنيع.

وتحتاج شركة تعدين الكويكبات إلى عنصر رئيسي واحد للبدء: وهو التفاؤل. وقال مات جياليتش، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة AstroForge :” لم يتم خلق الكثير من البشر للعمل بهذه الطريقة”.. منذ المهمة التجريبية للشركة في أبريل 2023، لم تقترب بعد من تعدين أي شيء.

أهم المعادن في الفضاء

ومع ذلك، فإن ما يأمل هو وزملاؤه في استخلاصه هو معادن المجموعة البلاتينية، التي يستخدم بعضها في أجهزة مثل المحولات الحفازة، التي تقلل من انبعاثات الغاز.

وفي الوقت نفسه، تُستخدم مواد مثل البلاتين، والإيريديوم، في الإلكترونيات. وهناك أيضًا فرص في التكنولوجيا الخضراء، وتوجهات جديدة لإنتاج بطاريات قائمة على البلاتين مع تخزين أفضل يمكن أن ينتهي بها الأمر في السيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة.

ولتحقيق أهداف الشركة، كانت مهمة AstroForge الأولية مليئة بمواد محاكاة للكويكب، ونظام تكرير مصمم لاستخراج البلاتين من المُحاكي، لإظهار إمكانية معالجة المعادن في الفضاء.

وستبدأ الشركة قريبًا في مهمة ثانية، بهدف مختلف: إطلاق المقلاع على كويكب والتقاط صورة له، وهو مشروع مسح قد يساعد الشركة على فهم المواد القيمة الموجودة على كويكب معين.

وتقوم شركة أخرى، تدعى TransAstra، ببيع تلسكوب، وبرمجيات مصممة لاكتشاف الأجسام مثل الكويكبات التي تتحرك في السماء.

كما تمتلك شركة Origin Space الصينية قمرًا صناعيًا لمراقبة الكويكبات في مدار حول الأرض، وتقوم باختبار التكنولوجيا المتعلقة بالتعدين هناك.

وفي الوقت نفسه، تخطط شركة “كارمان +”، في كولورادو، للذهاب مباشرة إلى كويكب في عام 2026، واختبار معدات الحفر.

ولتحقيق الهدف النهائي المتمثل في سحب المعادن من الصخور الفضائية، تلقت TransAstra، وKarman+، وAstroForge، عشرات الملايين من الدولارات من تمويل رأس المال الاستثماري حتى الآن.

وهناك شركة أخرى ذات أهداف مماثلة، تسمى Asteroid Mining Corporation Ltd، لا تريد الاعتماد كثيرًا على الاستثمار الخارجي على المدى الطويل.

التطبيقات الأرضية والروبوتات الفضائية

وفي الواقع، ساعد هذا الاعتماد على إغراق الشركات السابقة، وبدلاً من ذلك، يركز المؤسس والرئيس التنفيذي ميتش هانتر سكوليون العمل المبكر لشركته على التطبيقات الأرضية التي تدفع ثمنها على الفور حتى يتمكن من تمويل العمل المستقبلي في الكون الأوسع.

وفي عام 2021، دخلت الشركة في شراكة مع مختبر الروبوتات الفضائية بجامعة توهوكو، ومقره اليابان، للعمل على الروبوتات الفضائية.

لقد قاموا معًا ببناء روبوت بستة أرجل يسمى Space Capable Asteroid Robotic Explorer، أو SCAR-E. تم تصميمه للعمل في الجاذبية الصغرى، ويمكنه الزحف حول أسطح وعرة، وأخذ البيانات، وعينات مما هو موجود هناك.

وفي عام 2026، تخطط الشركة للقيام بمهمة توضيحية لتحليل التربة على القمر.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، سيبقى SCAR-E على الأرض، ويفحص هياكل السفن.

ووفقًا لإحدى منصات أبحاث السوق، تبلغ قيمة هذا السوق ما يقرب من 13 مليار دولار على مستوى العالم، مقارنة بسوق تعدين الكويكبات، الذي يبلغ حاليًا 0 دولار، حيث لم يقم أحد بتعدين كويكب حتى الآن.

مثل هذا العمل المرتكز قد يمنح الشركة تدفقًا للإيرادات قبل وأثناء وجودها في الفضاء.

وقال هانتر سكوليون: “أعتقد أن كل شركة تعدين الكويكبات تدرك أن الأموال تنفد، وأن المستثمرين يتعبون، ويجب عليك القيام بشيء ما”.

وأضاف: “رأيي هو أنه ما لم تقم ببناء شيء منطقي على الأرض، فلن تتمكن أبدًا من تعدين كويكب”.

تعدين الفضاء الأمر ليس سهلا

هناك بعض المسائل التي لا تزال بحاجة إلى التعامل معها، مثل إمكانية زيادة معدلات التلوث الفضائي، ومراكمة المزيد من النفايات في المدار.

وقد اقترحت دراسة تخصيص أجزاء من الفضاء للحفاظ عليها بعيدا عن عمليات التعدين، في ما يشبه المحميات الطبيعية على الأرض.

كما يجب الاتفاق على الأطر، والقوانين الأساسية، التي تقنن عملية التعدين، وتضمن حماية البيئة.