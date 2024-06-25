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الكويت ترفع المعاشات التقاعدية اعتباراً من أغسطس القادم

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت بتنفيذ صرف الزيادات الشهرية تلقائيًا للمتقاعدين الكويتيين وأصحاب الأنصبة، دون الحاجة لمراجعتها من قبل المستفيدين.

فريق التحرير by فريق التحرير
الكويت

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 20 ديناراً كويتياً، اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل.

هذه الزيادة ستشمل جميع المتقاعدين الكويتيين وأصحاب الأنصبة وفق نسب استحقاقهم، وسيتم صرفها تلقائياً دون الحاجة لمراجعة المؤسسة.

تتضمن الزيادة المتقاعدين ومستحقي الأنصبة من معاشات المتقاعدين المتوفين، بالإضافة إلى المتقاعدين الجدد بشرط أن يكون تاريخ التقاعد في 31 يوليو 2024 أو قبله.

وأكدت المؤسسة أن عملية الصرف ستتم آلياً بالكامل، مما يُعفي المستفيدين من أي إجراءات إضافية.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الزيادة تأتي تطبيقاً لقانون أقره مجلس الأمة في يونيو من العام الماضي 2023، والذي نص على صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.

وبحسب القانون، تُزاد المعاشات التقاعدية سنوياً اعتباراً من 1 أغسطس 2023 بواقع 20 ديناراً شهرياً، بينما تم استثناء العام 2022 بزيادة بلغت 30 ديناراً شهرياً.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق بالإجماع في يونيو 2023 على مشروع القانون الذي تضمن أيضاً صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار كويتي (حوالي 10 آلاف دولار أمريكي). وفي حال وفاة صاحب المعاش، تُمنح المنحة بالكامل للمستحقين عنه بالتساوي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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