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26 مليار دينار.. الكويت تتجه نحو عجز مالي كبير في السنوات القادمة

سجلت الكويت خلال السنوات العشر الماضية عجزاً مالياً بقيمة 33 مليار دينار، تم تمويله من احتياطيات الدولة.

فريق التحرير by فريق التحرير

توقع وزير المالية الكويتي، أنور المضف، أن اتساع العجز المالي للدولة قد يصل إلى 26 مليار دينار خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكداً على ضرورة تمويل هذه العجوزات من احتياطيات الدولة العامة.

وأوضح المضف، في مقابلة مع تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن الكويت سجلت خلال السنوات العشر الماضية عجزاً مالياً بقيمة 33 مليار دينار، تم تمويله من احتياطيات الدولة.

الكويت

توجيهات أميرية لتنشيط الاستثمار:

كشف وزير المالية، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عن توجيهات واضحة من أمير الكويت، مشعل الأحمد الصباح، بفتح آفاق جديدة للاستثمار في البلاد.

وأشار المضف إلى وجود اتفاقيات متعددة مع شركات صينية، إضافة إلى العمل على تجهيز المناطق الحرة في الكويت لجذب المزيد من الاستثمارات.

دعم القطاع الخاص وتعزيز التجارة والسياحة في الكويت:

وشدد وزير المالية على أهمية دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل للدولة، مؤكداً على ضرورة فتح آفاق جديدة للتجارة وتوسيع نطاق الأدوات المالية.

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