الكويت تفتتح مكتباً للاستثمار في السعودية

أعلن الدكتور أنور المضف، وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الكويت ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، اليوم عن قرار مجلس الإدارة بفتح مكتب تمثيلي للهيئة في المملكة العربية السعودية.

وأشار الدكتور المضف إلى أن فتح المكتب التمثيلي يأتي استجابة للتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، والذي جعلها محط جذب للاستثمارات العالمية بفضل بيئتها الاستثمارية المتطورة ودورها البارز في المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين ومنظمة الدول المصدرة للنفط.

و قال الوزير المضف في بيان صحفي إنه “غني عن البيان ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور ونمو اقتصادي كبير أدى إلى خلق بيئة استثمارية غنية جذبت انتباه العالم أجمع كما أن اقتصاد المملكة من ضمن الاقتصاديات الكبرى في العالم وهي عضو دائم في مجموعة العشرين (جي 20) ولها دور بارز ومؤثر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتشهد تصاعدا ملحوظا بأهميتها الاقتصادية والاستثمارية وتعاظم دورها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية”.

وأضاف أن وجود المكتب التمثيلي سيمكن الهيئة من استكشاف واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما سيعزز التعاون مع الشركات السعودية والعالمية في مشاريع مشتركة، وبالتالي سيسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الكويت والسعودية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين الكويت والمملكة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

كما يعكس فتح هذا المكتب التمثيلي إرادة الكويت والسعودية في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مجالات الاقتصاد والاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك في المستقبل.